ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಟೊಯೊಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಲೀಡರ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಚ್! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
Toyota Fortuner Leader Edition: ಟೊಯೊಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಲೀಡರ್ ಎಡಿಷನ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಔಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್, 2.8 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Published : October 10, 2026 at 2:58 PM IST
Toyota Fortuner Leader Edition: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೊಯೊಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್. ಈಗ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಫಾರ್ಚುನರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ 'Leader Edition' ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2026 ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು: ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2026 ಟೊಯೊಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಲೀಡರ್ ಎಡಿಷನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 36.51 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 4x2 (ಟೂ ವ್ಹೀಲ್ ಡ್ರೈವ್) ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4x2 ಮ್ಯಾನುವಲ್ (MT) ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 36.51 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 4x2 ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (AT) ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ 38.72 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 2.21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ವೈಟ್, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ವೈಟ್ ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನಂತಹ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್-ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್: ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಶ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಟ್ರಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ನ ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ 'FORTUNER' ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹುಡ್ ಎಂಬ್ಲೆಮ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 18 ಇಂಚಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಸೈಡ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಯರ್ ಡೋರ್ ಗಾರ್ನಿಶ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶರ್ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಕಾರ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೆರೂನ್ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಲರ್ನ ಡೋರ್ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಬಳಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡೋರ್ ಸಿಲ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋ-ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ORVMs ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS) ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಟೊಯೊಟಾ ಈ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 1,00,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ: ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ಗಾಡಿಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 2.8-ಲೀಟರ್, ಫೋರ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ 204 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 500 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಯಾದಾಗ ಇದರ ಟಾರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 420 Nm ಇರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೂ ಮೊದಲು ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾರತೀಯ SUV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Toyota ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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