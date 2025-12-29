ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸರ್ಚ್ಗಳು ಯಾವುವು?
Top Search Trends in Karnataka: ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತೊಂದು ಹಿನ್ನೋಟ.
Published : December 29, 2025 at 2:40 PM IST
Top Search Trends in Karnataka: ಗೂಗಲ್ 2025ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಡುಕಾಟದ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಒಳನೋಟವುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2025 ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಘಟನಾತ್ಮಕ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು.
ಗೂಗಲ್ನ "ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ 2025" ವರದಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೇಟಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು AI
ಜೆಮಿನಿ AI: ಗೂಗಲ್ನ AI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು AI ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಟೆಕ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ AI ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ AI ಪರಿಕರಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು AI ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ AI ಪರಿಕರಗಳಾದ ChatGPT, Notion AI, ಮತ್ತು AI-ಚಾಲಿತ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕಗಳಂತಹ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವುವು?
ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯನಂತಹ ತಾರೆಯರನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜಾಲಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೈವ ಪೂಜೆ, ಭೂತ ಕೋಲದ ಚಿತ್ರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಯಿತು. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಉತ್ತರಭಾಗವು ಸರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ.
ಪುಷ್ಪ 2: ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11: ರಾಜ್ಯದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆ: ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಸೀಸನ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಒಳಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರಿ ಸರ್ಚ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2025: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2025: ಈಜುಗಾರ ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶೂಟರ್ ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ವರ್ ಅವರಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ರಾಜ್ಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುಡುಕಾಟಗಳು
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ: ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಮರುಸಮೀಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಾಟ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಅಪರಾಧ ಮಸೂದೆಯ ಸುತ್ತ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು.
ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ನೀಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2025 ಮತ್ತು ಜೆಇಇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಹುಡುಕಾಟ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಶಾಗ್ರ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ 100 ಶೇಕಡಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಟಿ ನೀತಿ 2025-30, ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2025 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: "1 ಲಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ" ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
- ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ
- ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ
- ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಮಯಗಳು
- ನೀಟ್ ಪಿಜಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2025
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ನಟರು ಮತ್ತು ನಟಿಯರು:
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರದ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಟಿ, ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವರಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು.
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು:
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2025: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಹಾಸನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ-ಪುಟಿನ್ ಸಭೆ: ಶೃಂಗಸಭೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳ ವೈರಲ್ ನಂತರ ಹೆಲಿಕೋನಿಯಾ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದವು.
ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ:
ವಿಹಾರ ತಾಣಗಳು: ಕೂರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಹಾರ ತಾಣಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ-ವಿಹಾರಧಾಮಗಳ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ: ಅನಿಯಮಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹೀಟ್ಸ್ ವೇವ್, ವೇದರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ:
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು 2025: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದರು.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಹೋಗುವ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್:
ಲಬುಬು ಕ್ರೇಜ್: ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಟಿಕೆ ಜನರಲ್ ಝಡ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಸಂಚಲನವಾಯಿತು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ & ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಖರೀದಿದಾರರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಡೀಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರು.
