ETV Bharat / technology

ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​; ಫೋನ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್​ಬೈ, ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್​ ಇವಿಗಳು

Electric Scooters With Mobile Charging: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಫೋನ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್​ಬೈ, ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್​ ಇವಿಗಳು (Photo Credit: Ather Energy)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 12, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Electric Scooters With Mobile Charging: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್​ನಂತೆಯೇ ಬೈಕ್‌ನಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅವರ ಫೋನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಬಹುದು. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡುವ ಬದಲು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹುಡುಕಲು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲ ಇವಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

1. ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್: ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ನೀಡುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಅನುಭವ. ವಿತರಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯೂಬ್​ನ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಸನದ ಕೆಳಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೀವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್ 2.2kWh ನಿಂದ 5.3kWh ವರೆಗಿನ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

2. ಓಲಾ S1 ಸೀರಿಸ್​ (ಓಲಾ S1 X & Pro): ಓಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಸೆಟರ್ ಆಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವರ S1 X ಮತ್ತು S1 Pro ಮಾದರಿಗಳು ಡೆಲವರಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಐಕ್ಯೂಬ್​ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಓಲಾ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಕರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

3. ಅಥರ್ ರಿಜ್ತಾ: ರಿಜ್ತಾ ಅಥರ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 56 ಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಸೀಟ್-ಡೌನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿತರಣಾ ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 15-ವ್ಯಾಟ್ USB-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಸೀಟ್-ಡೌನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

4. ಹೀರೋ ವಿಡಾ V1: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ವಿಡಾ V1 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಇವಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ನ ಕೆಳಗೆ USB ಪೋರ್ಟ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಆಫ್ಟರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಇದು ಡೆಲಿವರಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್: 'ಚೇತಕ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಲೋಹದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಂಟೇಜ್ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚೇತಕ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್​ ಬಿಲ್ಟ್​ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಗ್ಲೋವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮೆಟಲ್​ ಬಾಡಿ ಒರಟು ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.

6. ರಿವರ್ ಇಂಡಿ: ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ SUV" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಯಮಹಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ EV ಗಳನ್ನು ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ವಿಶಾಲವಾದ 12-ಲೀಟರ್ ಗ್ಲೋವ್ ಬಾಕ್ಸ್​ನೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಟೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಇದು ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

TAGGED:

DELIVERY RIDERS
TOP ELECTRIC SCOOTERS IN INDIA
EV SCOOTERS FOR DELIVERY RIDERS
ELECTRIC SCOOTERS FEATURES
MOBILE CHARGING IN EV SCOOTERS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.