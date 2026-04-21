ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್​ಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್​ ಬೇಡಿಕೆ

Top Car Exporters Fy26: ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

CAR EXPORTERS MARUTI SUZUKI TOP HYUNDAI NISSAN COMPANIES CAR EXPORTERS 2026
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್​ಗಳಿಗೆ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 12:50 PM IST

Top Car Exporters Fy26: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ರಫ್ತು ವಲಯ FY2026ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವೇಗ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಫ್ತುಗಳು 9,05,137 ಯೂನಿಟ್‌ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ 770,296 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ 17.5ರಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ, ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿವೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈ ರಫ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟು 4,43,825 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇದು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2025ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ 3,30,081 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.34.5ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಒಟ್ಟು 1,90,125 ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.16.4 ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಲಕವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ಕಂಪನಿ 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 82,408 ಕಾರು ಯುನಿಟ್​ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.15.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.

2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೋಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಒಟ್ಟು 40,143 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.19ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕಂಪನಿ 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಒಟ್ಟು 38,974 ಕಾರು ಯುನಿಟ್​ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.41ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಾಖಲೆಯು ಟೊಯೋಟಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಶೇ.3.9ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 27,953 ಯುನಿಟ್​ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೋಂಡಾಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಶೇ. 56 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು 26,450 ಘಟಕಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ 18,722 ಕಾರುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು, ಶೇ. 18.9 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಶೇ. 17.8 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 15,696 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು 10,350 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು, 263.5% ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

