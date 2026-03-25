ETV Bharat / technology

ಇಲ್ಲಿವೆ ₹15 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಟಾಪ್ 5 ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು! ಇವುಗಳ ಪವರ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Turbo Petrol SUVs: ಚಾಲನಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ SUVಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

POWER PACKED MACHINES TURBO PETROL SUV LIST TATA MAHINDRA AND KIA UNDER 15 LAKH CARS
ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್​ಯು (Photo Credit: Mahindra Electric SUV)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 5:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Turbo Petrol SUVs Under 15 Lakh: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ SUVಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಲನಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ನೀಡುವ ಥ್ರಿಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುವ SUV ಯನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಲಿಸ್ಟ್​ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾದಂತಹ ದೈತ್ಯರ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಸೇರಿವೆ.

1. ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್: ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ MQB A0 IN ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 118 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 178 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಭಾರತ್ NCAPನಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹7.59 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹12.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

2. ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಟರ್ಬೊ: ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 118 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 172 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. iMT (ಕ್ಲಚ್-ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್) ಮತ್ತು DCT ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಮೃದುವಾದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಇದು ಬಲವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಬೊ ರೂಪಾಂತರಗಳು ₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

3. ಆಲ್-ನ್ಯೂ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್: ಚಾಲನಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಡಸ್ಟರ್ ಕೇವಲ ಕಾರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 160 ಎಚ್‌ಪಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪವರ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರು ಇಲ್ಲ. 212 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಾರು ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒದಗಿಸುವ ಹಿಡಿತವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹12.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹14.69 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

4. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಟರ್ಬೊ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಂಚ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸಾನ್‌ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 118 ಎಚ್‌ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 170 ಎನ್‌ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 11.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿಯಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದೆ. ₹8.29 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹9.79 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಬಜೆಟ್-ಪ್ರಿಯರರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

5. ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO: ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ 1.2-ಲೀಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 131 ಎಚ್‌ಪಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್​ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್​ ಆಗಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹7.37 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹14.55 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

TAGGED:

POWER PACKED MACHINES
TURBO PETROL SUV LIST
TATA MAHINDRA AND KIA
UNDER 15 LAKH CARS
TURBO PETROL SUVS UNDER 15 LAKH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.