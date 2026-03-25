ಇಲ್ಲಿವೆ ₹15 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಟಾಪ್ 5 ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು! ಇವುಗಳ ಪವರ್ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Turbo Petrol SUVs: ಚಾಲನಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಟಾಪ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ SUVಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 25, 2026 at 5:30 AM IST
Turbo Petrol SUVs Under 15 Lakh: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ SUVಗಳು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಲನಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ನೀಡುವ ಥ್ರಿಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುವ SUV ಯನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾದಂತಹ ದೈತ್ಯರ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಸೇರಿವೆ.
1. ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್: ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ MQB A0 IN ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ TSI ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 118 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 178 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಕಾರು ಭಾರತ್ NCAPನಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹7.59 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹12.99 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಟರ್ಬೊ: ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 118 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 172 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. iMT (ಕ್ಲಚ್-ಲೆಸ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್) ಮತ್ತು DCT ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಮೃದುವಾದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಇದು ಬಲವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಬೊ ರೂಪಾಂತರಗಳು ₹15 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
3. ಆಲ್-ನ್ಯೂ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್: ಚಾಲನಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಡಸ್ಟರ್ ಕೇವಲ ಕಾರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 160 ಎಚ್ಪಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರು ಇಲ್ಲ. 212 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ಕಾರು ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒದಗಿಸುವ ಹಿಡಿತವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹12.99 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹14.69 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
4. ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಟರ್ಬೊ: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈಗ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಂಚ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸಾನ್ನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 118 ಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 170 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 11.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿಯಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದೆ. ₹8.29 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹9.79 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿದ್ದು, ಇದು ಬಜೆಟ್-ಪ್ರಿಯರರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO: ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ 1.2-ಲೀಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 131 ಎಚ್ಪಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹7.37 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹14.55 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಇದು ಕಾರಲ್ಲ ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್: ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್