ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಸೂಪರ್ ಮೈಲೇಜ್: ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ ಪಲ್ಸರ್, ಅಪಾಚೆ ಬೈಕ್!
Low Maintenance Bikes: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಟಾಪ್ 5 ಬೈಕ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 18, 2026 at 8:00 AM IST
Low Maintenance Bikes: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದುವುದು ಸಹಜ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೈಕ್ನ ನೋಟ, ವೇಗ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯ ಕೈಕೊಡದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸವಾರಿರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಟಾಪ್ 5 ಬೈಕ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿವೆ..
1. Yamaha MT-15 V2:
ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಬೈಕ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಪವರ್ ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಶನ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್ 155cc ಎಂಜಿನ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಬೈಕ್ ಯಾವುದೇ ವೈಬ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದ ಹೊರ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರದ ನಡುವೆಯೂ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
2. TVS Apache RTR 160 4V:
ಅಪಾಚೆ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮೂತ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬಹಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಡ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವಾಗ. ಪ್ರತಿದಿನ 40 ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಯಾಸ-ಮುಕ್ತ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಟಿವಿಎಸ್ನ ದೃಢವಾದ ಸೇವಾ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಬೈಕ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.
3. Hero Splendor Plus:
ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಎಂಜಿನ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ತೈಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸದೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4. Bajaj Pulsar 125:
"ಪಲ್ಸರ್" ಎಂದ್ರೆನೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ 125cc ಮಾಡೆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪಲ್ಸರ್ಗೆ ಇರುವ ಮಸಲ್ಸ್ ಲುಕ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ. ಪಲ್ಸರ್ 150 ಅಥವಾ 200 ಸಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದೇ ಐಕಾನಿಕ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಪಲ್ಸರ್ ಹೊಂದುವ ಕನಸನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
5. Honda H'ness CB 350:
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೋಂಡಾ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಮೃದುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಈ ಬೈಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 350 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಖರ್ಚು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಜಪಾನೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸವಾರರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
