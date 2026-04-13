ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಹಾಕಿ!
Commuter Motorcycle: ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಪ್ ಮಾದರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
Published : April 13, 2026 at 1:58 PM IST
Commuter Motorcycle In India: ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸುಲಭತೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಾಹನವಾಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಐದು ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಹಾಕೋಣಾ ಬನ್ನಿ.
- 1. Honda H’ness CB350:
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಬಯಸುವವರು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ, ಸೌಕರ್ಯವಾದ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ "ಮಾರ್ಡನ್-ರೆಟ್ರೊ" ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 348.6 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಶ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಸಹ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತನ್ನ 'ರೆಟ್ರೊ ಕ್ರೂಸರ್' ಗುರುತಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಮಾದರಿಯು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಡಿಜಿ-ಅನಲಾಗ್ ಗೇಜ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರ ಸಹೋದರ ಮಾದರಿಯಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ ಶೈಲಿಯ "ಹೋಂಡಾ CB350 RS" ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
- 2. ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 125:
ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇಯದು "ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 125". ಇದು ಪಲ್ಸರ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ-ಲುಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 124.4cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 125" ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಧಾರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚವು ಕಡಿಮೆ.
- 3. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಕ್:
ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಮಾದರಿ "ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಕ್." ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೈಕಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಭರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು 97.2 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬೈಕ್ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ ಮತ್ತು SMS ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಸೈಡ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವ ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬೈಕ್ ಇತರ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- 4. TVS ಅಪಾಚೆ RTR 160 4V:
TVS ಅಪಾಚೆ RTR 160 4V ಜನಪ್ರಿಯ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಫೈಟರ್' ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 159.7 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್/ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಥ್ರೊಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಮಲ್ಟಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- 5. ಯಮಹಾ MT-15 V2:
ಜಪಾನಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಯಮಹಾದಿಂದ "MT-15 V2" ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಫೈಟರ್' ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ (ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್) ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 155 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಟ್ರಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ,"ಯಮಹಾ MT-15" LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಲರ್ TFT ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಲಿರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಶಾಕ್! ಆ ಮೂರು ಲಗ್ಜುರಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ