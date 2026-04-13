ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲುಕ್​ ಹಾಕಿ!

Commuter Motorcycle: ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ಬೈಕ್​ಗಳ ಟಾಪ್ ಮಾದರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

Yamaha MT-15 V2 (Photo Credit- Yamaha Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 13, 2026 at 1:58 PM IST

Commuter Motorcycle In India: ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬೈಕ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಮ್ಯೂಟರ್​ ಬೈಕ್​ಗಳು ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸುಲಭತೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಾಹನವಾಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಐದು ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲುಕ್​ ಹಾಕೋಣಾ ಬನ್ನಿ.

  • 1. Honda H’ness CB350:

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಬಯಸುವವರು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ, ಸೌಕರ್ಯವಾದ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ "ಮಾರ್ಡನ್​-ರೆಟ್ರೊ" ಬೈಕ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದು 348.6 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಶ್​ಫುಲ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಸಹ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತನ್ನ 'ರೆಟ್ರೊ ಕ್ರೂಸರ್' ಗುರುತಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್​ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಮಾದರಿಯು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಡಿಜಿ-ಅನಲಾಗ್ ಗೇಜ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರ ಸಹೋದರ ಮಾದರಿಯಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ ಶೈಲಿಯ "ಹೋಂಡಾ CB350 RS" ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

  • 2. ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 125:

ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇಯದು "ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 125". ಇದು ಪಲ್ಸರ್ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ-ಲುಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 124.4cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 125" ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಧಾರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚವು ಕಡಿಮೆ.

  • 3. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಕ್:

ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಮಾದರಿ "ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಕ್." ಇದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೈಕಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಭರಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆಗಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು 97.2 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೈಕ್ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್​ ಮತ್ತು SMS ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಸೈಡ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್-ಆಫ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವ ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬೈಕ್ ಇತರ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.

  • 4. TVS ಅಪಾಚೆ RTR 160 4V:

TVS ಅಪಾಚೆ RTR 160 4V ಜನಪ್ರಿಯ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಫೈಟರ್' ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ 159.7 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್/ಆಯಿಲ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಥ್ರೊಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್​ ಬಹಳ ಶಾರ್ಪ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಮಲ್ಟಿ ರೈಡಿಂಗ್​ ಮೋಡ್​ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • 5. ಯಮಹಾ MT-15 V2:

ಜಪಾನಿನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಯಮಹಾದಿಂದ "MT-15 V2" ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಫೈಟರ್' ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ (ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್) ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 155 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಟ್ರಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ,"ಯಮಹಾ MT-15" LED ಲೈಟಿಂಗ್, ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಲರ್​ TFT ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಲಿರ್ಶಿಪ್​ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

