ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು!: ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Top 5 Compact SUVs Sales: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : May 11, 2026 at 11:23 AM IST
Top 5 Compact SUVs Sales: ಭಾರತದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಾರವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆಡಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳತ್ತ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಮಾರಾಟ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್: ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾರು ಅಲ್ಲ.. ಅದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ 19,107 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ವಾಹನವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 52.9 ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ವೃದ್ಧಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವಿದ್ದರೂ ಅದರ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಎಸ್ಯುವಿ ನಿಲುವು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಚ್ ಮಾರಾಟವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು 18,829 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ಒವರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾರುತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮಾದರಿಯ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪಂಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್: ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ 18,126 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 17.3 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಾದ ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮೂಲಕ ಸರಿಸುಮಾರು 37,233 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯವು ನೆಕ್ಸಾನ್ನ ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ, ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮಾರಾಟ 14,124 ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ 12,420 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ವೆನ್ಯೂ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 56.2 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ್ NCAP ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆನ್ಯೂ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯಷ್ಟೇ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
