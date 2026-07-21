ಮುಂದಿನ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ನಾಲ್ಕು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು!
Upcoming Cars In July: ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರುಗಳು ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿವೆ. ಆ ಕಾರುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 21, 2026 at 10:38 AM IST
Upcoming Cars In July: ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV, ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV), ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಟ್ರಕ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾದರಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರುಗಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 4 ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಗೆಗಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬ್ರೆಝಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಬಂಪರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುತಿಯ ಹೊಸ ಬೂಸ್ಟರ್ಜೆಟ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಿವೆ. ದೃಢೀಕರಿಸಿದರೆ, ಇದು ಬ್ರೆಝಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ PHEV: JSW MG ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ SUV ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಹೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೈಟ್ಗಳು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಎಸ್ಯುವಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ವುಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ 560 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ದೂರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಗರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವವರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. MG ಮೋಟಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಹು-ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ZR-V ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್: ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ZR-V e:HEV SUV ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ C-ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ SUV ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರು 2.0 ಲೀಟರ್ e:HEV ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್, e-CVT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ SENSING ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಇದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಟಕ್ಸನ್, ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಹಿರಿಡರ್ನ ಉನ್ನತ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ MHEV: ಈ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾದರಿಯು ಟೊಯೋಟಾ ಹಿಲಕ್ಸ್ MHEV ಆಗಿದೆ. ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಿಲಕ್ಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ 48V ಮೈಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿರುವ Hilux ನ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಿಕ್-ಅಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ? ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ PHEV ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ZR-V ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ SUV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಎನಿಸಬಹುದು. ಟೊಯೊಟಾ Hilux MHEV ಆಫ್-ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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