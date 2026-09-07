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ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಟಾಪ್ 10 ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್​ ನಂ.1, ಮಾರುತಿ ಡಾಮಿನೇಷನ್!

Top 10 Best Selling Cars August 2026: ದೇಶೀಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್​ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನಂತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

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ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ (Photo Credit: TATA Cars)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 11:08 AM IST

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Top 10 Best Selling Cars August 2026: ಭಾರತದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಾರುಗಳು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. Tata Punch ತಿಂಗಳಿನ ಭಾರತದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. Wagon R, Swift ಮತ್ತು Fronx ನಂತಹ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

ಟಾಪ್ 10 ಒಟ್ಟು 1,83,037 ಯುನಿಟ್, 33% YoY ಬೆಳವಣಿಕೆ: ಹತ್ತು ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ 1,83,037 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರ 1,37,334 ಯುನಿಟ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 33 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆರು ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಹೊಂದಿವೆ.

GST ರಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೋಲಿಕೆ ಬೇಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ರಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜನರೇಷನ್ GST ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಖರೀದಿದಾರರು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು, ತಯಾರಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೆರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ರವಾನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ಸಗಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತು ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ ಸುಮಾರು 33 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಈ ಕಡಿಮೆ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಾರದು.

ಟಾಪ್​ ಹತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿವೆ..

ರ್ಯಾಂಕ್ಕಂಪನಿಕಾರುಆಗಸ್ಟ್ 2026ಆಗಸ್ಟ್ 2025ಬೆಳವಣಿಗೆ
1ಟಾಟಾಪಂಚ್21,32010,70499%
2ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್20,18014,55239%
3ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಸ್ವಿಫ್ಟ್19,83212,38560%
4ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಫ್ರಾಂಕ್ಸ್18,73012,42251%
5ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಎರ್ಟಿಗಾ18,51618,4450%
6ಟಾಟಾನೆಕ್ಸಾನ್18,43114,00432%
7ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಡಿಜೈರ್18,41816,50912%
8ಹ್ಯುಂಡೈಕ್ರೆಟಾ16,28815,9242%
9ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಬಲೆನೊ15,74612,54925%
10ಮಹೀಂದ್ರಾಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ15,5769,84058%

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ 6 ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾಮಿನೇಷನ್: Maruti Suzuki ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ 10 ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ 6 ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು Wagon R, Swift, Fronx, Ertiga, Dzire ಮತ್ತು Baleno ಆಗಿವೆ. ಈ ಆರು ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 1,11,422 ಯುನಿಟ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಟಾಪ್-ಟೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ನ ಸುಮಾರು 61 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದರ Punch ಪ್ರತಿ Maruti Suzuki ಮಾಡೆಲ್‌ಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿತು.ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್​ನೊಂದಿಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

SUV ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್‌ಒವರ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ: ಹತ್ತು ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು Punch, Fronx, Nexon, Creta ಮತ್ತು Scorpio ಆಗಿವೆ. ಇವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ SUV ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್‌ಒವರ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವು 90,345 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಟಾಪ್-ಟೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್‌ನ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.

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