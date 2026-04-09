ETV Bharat / technology

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ನೋ ಕ್ಯಾಶ್; ಫಾಸ್ಟ್​​ಟ್ಯಾಗ್​, ಆನ್​ಲೈನ್​ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಂಡ ಫಿಕ್ಸ್

FASTag New Rules: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಿಂದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್​​ಟ್ಯಾಗ್ (Photo Credit: X/FASTag NETC)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 9, 2026 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FASTag New Rules: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದ 1.25 ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು?: ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಯುಪಿಐ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದ 1.25 ಪಟ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

FASTag ಏಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ?: FASTag ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

FASTag ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಡುವುದೇನು?: ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವು FASTag ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ UPI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

FASTag ಮತ್ತು UPI ಎರಡೂ ವಿಫಲವಾದರೆ: ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) "ಪಾವತಿಸದ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕ"ಕ್ಕಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯಡಿ FASTag ಮತ್ತು UPI ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಎರಡೂ ವಿಫಲವಾದರೆ ವಾಹನವು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ "ಇ-ನೋಟಿಸ್" ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು SMS, ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಇ - ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದರೆ (ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ) ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 72 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಇ-ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ "ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು" ವಿಧಿಸಬಹುದು.

ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ: ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು.

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ: ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ FASTag ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ UPI ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.