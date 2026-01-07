ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪಾರಮ್ಯ: ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ AI ಆವರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?
AI Sector: ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಎಐ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐ ಇಲ್ಲದ ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಐ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 7, 2026 at 10:32 AM IST
Imagine A Life Without AI: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದರದೇ ಹವಾ. ಇದರ ಸಂಚಲನ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಒಂದಾ, ಎರಡಾ. ಯಾವುದಾದರೂ ಸರಿ AI ಇಲ್ಲದ ವಲಯವನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡ್ರಗ್ ಅನ್ವೇಷಣೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜೀವಂತ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮುದ್ರಣ: ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನಂತೆಯೇ ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಲೇಯರ್-ಬೈ-ಲೇಯರ್ ‘ಬಯೋಇಂಕ್’ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವಂತ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಬಯೋಇಂಕ್ನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಾಗಿರುವುದು.
ಈಗ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ. MIT ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. AI ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಂಗಾಂಶ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚರ್ಮ, ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಶ್ವಾಸನಾಳ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಜೀವಂತ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.
ರೋಬೋಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ರೋಬೋಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಕರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಯೋ ಎಂಬ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಮೊದಲ ವಿತರಣೆಯು 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ CES ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ LG ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಗೋದಾಮುಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಜಿಲಿಟಿ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವು 1.7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 16 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬಲ್ಲವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಡಿಜಿಟ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ವೇಗ: ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ (ಡಿಎಸಿ) ಜ್ಞಾನವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊಡ್ಡ DAC ಕೇಂದ್ರವು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಮತ್. ಅದರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 36,000 ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಇದನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಭೂಗತ ಉಪ್ಪುನೀರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳೂ ಡಿಎಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬ್ರಿಟನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಡಿಎಸಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ.
AI ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ: CRISPR ಜ್ಞಾನದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಅನುಕೂಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ (ಆರ್ಎನ್ಎ) ಎಂಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಅಣು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಸ್ 9 ಎಂಬ ಕಿಣ್ವದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. DNA ಹಾನಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಪ್ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಯೊಂದಿಗೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ CRISPR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹಂಟಿಂಗ್ಟನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಎನ್ಎಯ ಯಾವ ಭಾಗವು ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ AI ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಎನ್ಎಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮತ್ ಬಯೋಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಜೆನೆರಾನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪವರ್: ನೀವು ಬಹುಶಃ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಜರ್ ಸಾಧನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಣುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣನೆಯ ದ್ರವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ H2 ಹಾಲೆಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಬೃಹತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಜರ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಸೌರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 300,000 ಕೆಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಹೆಸರು ನಿಯೋಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 600 ಟನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಾರ್ ಡೋರ್ಗಳೇ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು: ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರು ಡೋರ್ಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದ್ರೆ?. ಇದು ಕನಸಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾಂಪೊಜಿಟ್ಸ್ (SBCs) ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಇದನ್ನು ವಾಸ್ತವಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆಕಾರ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ SBC ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವಾಹನದ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಎರಡನೇದು ವಾಹನದ ಆಕಾರಗಳ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿನ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ SBC ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು 8% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯು 15% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕೃತಕ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ (Artificial Enzymes): ಸಾವಿರಾರು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬಯೋಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವು ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು DNA ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಣುಗಳು 'ಸಕ್ರಿಯ ತಾಣ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ರಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾನೊಜೈಮ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ನಂತೆಯೇ ವೇಗವರ್ಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವು ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸೆನೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷ CX213 ಎಂಬ ನ್ಯಾನೊಜೈಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. CX213 ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆದುಳಿನ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್: ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬೈನರಿ ಬಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ (0 ಅಥವಾ 1) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು 0 ಮತ್ತು 1 ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಐಬಿಎಂ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮಹಾ ಅಟಾನಾಮಸ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್: ಚಾಲಕರಹಿತ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಟಾನಾಮಸ್ ಕಾರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಡಿಂಗ್ (LIDAR) ಎಂಬ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಲವು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಚಾಲಕರಹಿತ ಕಾರುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಐದಕ್ಕೆ ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಇವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಅಟಾನಾಮಸ್ ವಾಹನವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ಲಿಡಾರ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವೇದಿಕೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ 'ಹ್ಯಾಲೋ' ತರಲಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಲಿಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ಹಂತದ ಅಟಾನಾಮಸ್ ವಾಹನಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೋಡ್, ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 7 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ! ಬಂತು ನೋಡಿ TCL Nxtpaper 70 Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್