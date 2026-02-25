ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ‘ಇ-ಟಂಗ್​’, ‘ಇ-ಮೂಗು’ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಕೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಟೆನ್ಶನ್​ ಬೇಡ

ETV Bharat / technology

Thirumala Prasadam Quality Check: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಇ-ಟಂಗ್​' ಮತ್ತು 'ಇ-ನೋಸ್​' ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ‘ಇ-ಟಂಗ್​’, ‘ಇ-ಮೂಗು’ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಬಳಕೆ! (Photo Credit: EENADU)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 25, 2026 at 8:21 AM IST

Thirumala Prasadam Quality Check: ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಲಡ್ಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ತುಪ್ಪದ ವಿಷಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸತ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು "ಇ-ಟಂಗ್​" ಮತ್ತು "ಇ-ನೋಸ್" ಎಂಬ ಸುಧಾರಿತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇ-ಟಂಗ್​ ಮತ್ತು ಇ-ನೋಸ್ ಎಂದರೇನು? ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಇ-ಟಂಗ್​ ಮತ್ತು ಇ-ನೋಸ್​: ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇವು ಮಾನವ ಮೂಗು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗ್ಯಾಸ್​ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪತ್ತೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಾಧನಗಳು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.

ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ಥಿರವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಡೈರಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವಲಯಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಯಂತ್ರಗಳು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ನೋಸ್​ (e-nose) ಎಂಬುದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮಾನವ ಮೂಗನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಇ-ಟಂಗ್​ ತ್ವರಿತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೀಣತೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ?: ಇ-ನೋಸ್​ ಮಾನವ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಘ್ರಾಣ ನರಮಂಡಲದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ (olfactory nervous system) ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ-ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ವಾಸನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಘನ, ದ್ರವ, ಅರೆ-ಘನ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಹಂತಗಳಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಅಸ್ಥಿರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಮೆಲ್​ ಫಿಂಗರ್​ಪ್ರಿಂಟ್​ ಅಥವಾ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಎಂಬ ಓಡರ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಓಡರ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀ-ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಆಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇ-ಟಂಗ್​ ಮಾನವ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೊಗ್ಗುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವ ರುಚಿ ಪತ್ತೆ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ಐದು ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ, ಉಪ್ಪು, ಕಹಿ, ಹುಳಿ, ಉಮಾಮಿನಂತಹ ಐದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಸಾಧನಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಬೆರಕೆ, ತಾಜಾತನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತ್ವರಿತ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಶೀಲವಲ್ಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

