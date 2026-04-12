ಹಳೆಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ ಆಯಿತೇ? ಬಜೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 5 ಎಸ್ಯುವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
Top 5 SUV Cars: ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಂತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್ 5 ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
Published : April 12, 2026 at 8:00 AM IST
Top 5 SUV Cars: ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಳೆಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಸಣ್ಣ ಕಾರಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನೀವು ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
1. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್: ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದರ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೊಂದು 1.5-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್.
ನೀವು ನಗರದೊಳಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿ ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾರಿನೊಳಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳವಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
2. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಉತ್ತಮ ಕಾರು. ಇದು 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮೈಲ್ಡ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಮೈಲೇಜ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೇವಾ ಜಾಲವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
3. ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO: ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಉತ್ತಮ. ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 129 bhp ಪವರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕಾರು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಮ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
4. ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ: ಹಲವರು SUV ಹೊಂದಿರುವುದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹುಂಡೈನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
5. ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್: ಹೊರಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವಂತೆಯೇ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಹನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ, ಬೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಸಣ್ಣ ಕಾರಿನಿಂದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಯಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಎರಡನೇ ಆಲೋಚನೆಯಿದ್ರೆ ಸೋನೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
