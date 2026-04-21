ಸಿಇಒ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟಿಮ್ ಕುಕ್! ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಪಲ್ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Apple CEO Tim Cook Step Down: ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸಿಇಒ ಯಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
Published : April 21, 2026 at 10:13 AM IST
Apple CEO Tim Cook Step Down: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕತ್ವ ಪುನರ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಪಲ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಂತರ ಕುಕ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೆರ್ನಸ್ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಯಾಣ: 1998 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆಪಲ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕುಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆಪಲ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಕುಕ್ ಸಂದೇಹವಾದಿಗಳನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಿದರು. ಕುಕ್ ಅವರ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನಂತರ ಕುಕ್: 2011 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನಂತರ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಕಂಪನಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಪಲ್ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿತ್ತು. ಜಾಬ್ಸ್ ನಂತಹ ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕನ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅದೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿತು. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಕ್ ಆಪಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂಪನಿಯು ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು: ಕುಕ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಐಫೋನ್ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಆಪಲ್ ವಾಚ್, ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಪ್ರೊನಂತಹ ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಾಧನಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವು. ನಾಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಸಿನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು 64GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್, ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಐಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಸೇವಾ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಮನ ಹರಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯದ ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್-ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು: ಕುಕ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.
ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು: ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಈಗ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲ್ಪಡಲಿದೆ. ಟೆರ್ನಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಪಲ್ನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶನ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮವು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು AI ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಕತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಪಲ್ಗೆ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಕ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಮತ್ತು ಟೆರ್ನಸ್ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಯುಗದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವಾಗ?: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾರ್ಶನಿಕ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಉದಯವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ: ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ನಂತರ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಪಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಲ್ಲ. 51 ವರ್ಷದ ಟೆರ್ನಸ್ 2001 ರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಐಪ್ಯಾಡ್, ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಜಾನಿ ಸ್ರೌಜಿ ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆರ್ನಸ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಆಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಸ್ವತಃ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಟೆರ್ನಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನವೀನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ: ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮರುಬಳಕೆಯ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಇಂಗಾಲದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಿವಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
