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ಆಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಯುಗಾಂತ್ಯ: ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ

Tim Cook Apple CEO Steps Down: 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಆಪಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದು, ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

JOHN TERNUS NEW APPLE CEO BIOGRAPHY APPLE LEADERSHIP CHANGE SEPTEMBER 1 TIM COOK EXECUTIVE CHAIRMAN ROLE STEVE JOBS SUCCESSOR COOK JOURNEY
ಆಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಯುಗಾಂತ್ಯ (Photo Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2026 at 8:03 AM IST

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Tim Cook Apple CEO Steps Down: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಆಪಲ್​ನಲ್ಲಿ (Apple) ಒಂದು ಯುಗ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2011ರ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೆಪ್ಟಬರ್ 1ರ) ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅವರು ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆ ಏನು? ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ (Pancreatic Cancer) ನಿಧನರಾಗುವ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅನೇಕರು ಆಪಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕುಕ್ ಅವರು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

  • ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕುಕ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ 350 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು. ಇಂದು ಅದು 3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರ (Trillion Dollar Machine) ಆಗಿದೆ.
  • ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ (Apple Watch), ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ (AirPods), ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ, ಹೋಮ್‌ಪಾಡ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ (Vision Pro) ನಂತಹ ಹೊಸ ವಿಭಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಂದವು.
  • ಸೇವಾ ವ್ಯವಹಾರ: ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟವಲ್ಲದೆ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆಪಲ್ ಟಿವಿ+, ಐಕ್ಲೌಡ್ (iCloud), ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ (App Store) ಮೂಲಕ ಸೇವಾ ಆದಾಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರು.

ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ "ಈ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (Culture) ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ನಾವು ತಯಾರಿಸುವ ವಸ್ತು ಮುಖ್ಯ, ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಜಾನ್ ಅವರಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

JOHN TERNUS NEW APPLE CEO BIOGRAPHY APPLE LEADERSHIP CHANGE SEPTEMBER 1 TIM COOK EXECUTIVE CHAIRMAN ROLE STEVE JOBS SUCCESSOR COOK JOURNEY
ಆಪಲ್ ಮಾಜಿ​ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ (Photo Credit: IANS)

ಹೊಸ ನಾಯಕ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಯಾರು? ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅವರು 2001ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸೇರಿದರು. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆಪಲ್‌ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೆದುಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

JOHN TERNUS NEW APPLE CEO BIOGRAPHY APPLE LEADERSHIP CHANGE SEPTEMBER 1 TIM COOK EXECUTIVE CHAIRMAN ROLE STEVE JOBS SUCCESSOR COOK JOURNEY
ಆಪಲ್​ ನೂತನ ಸಿಇಒ ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್‌ (Photo Credit: X/Apple Hub)
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭ: ಅವರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಪಲ್ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
  • ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ: ಐಫೋನ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್, ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಯಂತ್ರಾಂಶ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (Hardware Engineering) ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
  • ಚಿಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಟರ್ನಸ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಾನಿ ಸ್ರೂಜಿ ಅವರು ಯಂತ್ರಾಂಶ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿದೆ? ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ (Board) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (Executive Chairman) ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ಅವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರೊಂದಿಗಿನ (Policymakers) ಜಾಗತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕುಕ್ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

JOHN TERNUS NEW APPLE CEO BIOGRAPHY APPLE LEADERSHIP CHANGE SEPTEMBER 1 TIM COOK EXECUTIVE CHAIRMAN ROLE STEVE JOBS SUCCESSOR COOK JOURNEY
ಆಪಲ್​ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ (Photo Credit: IANS)

ಅದೇ ರೀತಿ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕೇತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ (Non-executive Chairman) ಆರ್ಥರ್ ಲೆವಿನ್ಸನ್ ಅವರು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (Lead Independent Director) ಬದಲಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಟರ್ನಸ್ ಅವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence) ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ.

JOHN TERNUS NEW APPLE CEO BIOGRAPHY APPLE LEADERSHIP CHANGE SEPTEMBER 1 TIM COOK EXECUTIVE CHAIRMAN ROLE STEVE JOBS SUCCESSOR COOK JOURNEY
ಆಪಲ್ ಮಾಜಿ​ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ (Photo Credit: IANS)

ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ವಿವರಟಿಮ್ ಕುಕ್ಜಾನ್ ಟರ್ನಸ್
ಸೇರ್ಪಡೆ ವರ್ಷ1998ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ2001ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬಿಎ ಪದವಿಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅವಧಿ2011-2025 (15 ವರ್ಷ)2025ರಿಂದ ಆರಂಭ
ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣತಿಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ (Supply Chain) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಕಂಪನಿಯನ್ನು 350 ಬಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರುಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ವಾಚ್, ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್‌ಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿ
ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (Executive Chairman)ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO)
ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿನನಿತ್ಯದ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರ
ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿಶಾಂತ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರಿತಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ

ಓದಿ: ಆಪಲ್ CEO ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ವಿದಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಇಲ್ಲಿವೆ ಆಪಲ್‌ ಬೆಳೆಸಿದ ಟಿಮ್ ಕುಕ್​ನ 5 ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳು

TAGGED:

JOHN TERNUS NEW APPLE CEO BIOGRAPHY
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TIM COOK EXECUTIVE CHAIRMAN ROLE
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