ಆಪಲ್ ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ: ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಮಾಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಮ್ ಕುಕ್!
Tim Cook Diwali-Wishes: ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರು ಆಪಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹಣತೆಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 8:31 AM IST
Tim Cook Diwali Wishes: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅವರು ಆಪಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆದ ‘ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ (iPhone 18 Pro Max) ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವು ಮುಂಬರುವ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಿಸಲಿ. ಗುರುಸಿಮ್ರಾನ್ ಬಾಸ್ರಾ ಅವರಿಂದ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಗುರುಸಿಮ್ರಾನ್ ಬಾಸ್ರಾ ಅವರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬದ ಅಲಂಕಾರದ ನಡುವೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ಹಣತೆಯು (Diya) ದೀಪಾವಳಿಯ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದೆ.
Happy Diwali to everyone celebrating around the world! May the light of this festival brighten your year ahead. Shot on iPhone 18 Pro Max by Gursimran Basra. https://t.co/Np87gNGxg0— Tim Cook (@tim_cook) November 8, 2026
ಭಾರತೀಯ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ: ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಪಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಹೋಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತೆಗೆದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುವುದನ್ನು ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಝಲಕ್:
2025ರ ದೀಪಾವಳಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮೇಕರ್ ಅವರು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು.
2024ರ ದೀಪಾವಳಿ: ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ದೆಹಲಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರೋಹಿತ್ ವೋಹ್ರಾ ಅವರು ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೀಪಾವಳಿ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ಗುರುಸಿಮ್ರಾನ್ ಬಾಸ್ರಾ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಗುರುಸಿಮ್ರಾನ್ ಬಾಸ್ರಾ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸಬರೇನಲ್ಲ. 2021ರ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರು ಬಾಸ್ರಾ ಐಫೋನ್ 13 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇವರ ಫೋಟೋಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಂಟು: ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭವು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಹೊಸ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
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