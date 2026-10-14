ಆಪಲ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಧಮಾಕ! ಸಿರಿ ಎಐ ಇರೋ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K ಲಾಂಚ್! ಇದಕ್ಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ!!
Apple TV 4K-2026: ಆಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೂ ಸಿರಿ ಎಐ ತಂದಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಮೈಕ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 14, 2026 at 8:08 AM IST
Apple TV 4K 2026: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆಪಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K (Apple TV 4K) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿರಿ ಎಐ (Siri AI) ಮತ್ತು ಹೊಸ A19 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ (Chipset) ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಿರಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಫುಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು?: ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K ಬೆಲೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ $299 (ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 31,900 ರೂ.) ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ (Apple Card Monthly Instalments) ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ $49.83 ರಂತೆ 6 ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ 29ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ (Pre-order) ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ 13, 2026 ರಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಿರಿ ಎಐ ಮ್ಯಾಜಿಕ್?: ಇದೇ ಈ ಡಿವೈಸ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್. ಸಿರಿ ಎಐ ಈಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೋಡಲು ಹುಡುಕಲು ಫುಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ "ಈ ವರ್ಷ ಎಮ್ಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ (Emmy Awards) ಗೆದ್ದ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಶೋಗಳು ಯಾವುವು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸಿರಿ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆರ್ಟ್ (Poster Art) ಜೊತೆ "More award-winning comedies" ರೀತಿಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶೋ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. "Pluribus ಎಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಯಿತು?" ಅಥವಾ "ಇದು 15 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (Apple Intelligence) ಇರೋ ಐಫೋನ್ ಮೂಲಕ "ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಶೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡು" ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ (Personal Context) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಿಮೋಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫಾರ್-ಫೀಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಗಳು (Far-field Microphones) ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೆ "ಹೇ ಸಿರಿ" (Hey Siri) ಅಥವಾ "ಸಿರಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಎಕೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ (Echo Cancellation) ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಡು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಮೋಟ್: ಹಳೆಯ ಜನರೇಷನ್ಗಿಂತ ಹೊಸ A19 ಚಿಪ್ 50 ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೆ ವೇಗದ CPU ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ GPU ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ (Performance) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆನುಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ AV1 ಡಿಕೋಡರ್ (Decoder) ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಿರಿ ರಿಮೋಟ್ (Siri Remote) ನೋಡಲು ಹಳೆಯ ರೀತಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ (Find My with Precision Finding) ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಐಫೋನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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