ಬರುತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವದ 9020mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವೋದ ಹೊಸ ಸ್ಲಿಮ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​!

Vivo T5 Pro 5g India Launch: ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ "ವಿವೋ T5 ಪ್ರೊ" ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ಗಳ ವಿವರಗಳಿವೆ..

ವಿವೋದ ಹೊಸ ಸ್ಲಿಮ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್ (Photo Credit- Vivo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 6, 2026 at 8:12 AM IST

Vivo T5 Pro 5g India Launch: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ವಿವೋ, "ವಿವೋ ಟಿ5 ಪ್ರೊ 5ಜಿ" ಎಂಬ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸಾಧನದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಕಂಪನಿಯು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

"ವಿವೋ ಟಿ5 ಪ್ರೊ 5ಜಿ" ಕಂಪನಿಯ 'ಟಿ-ಸೀರಿಸ್​' ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ವಿವೋ ಟಿ4 ಪ್ರೊ 5ಜಿ" ಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ವಿವೋ ಟಿ5 ಪ್ರೊ 5ಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್: ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವಿವೋ "ವಿವೋ ಟಿ5 ಪ್ರೊ 5ಜಿ" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನಿನ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ. T5 Pro 5G ಬೃಹತ್ 9,020mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವೋ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಸಾಧನವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಫೋನ್ 120 fps ವರೆಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್​ ಆಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, "Vivo T5 Pro 5G" ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್​ ಆಕಾರದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಾಕರ್ ಫೋನ್‌ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬಲಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಕ್ಲೀನ್). ಸ್ಪೀಕರ್ ಗ್ರಿಲ್, USB ಟೈಪ್-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಟ್ರೇ ಸಾಧನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್ ಎರಡು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂದು "ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್", ಮತ್ತೊಂದು "ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ಬ್ಲೂ."

ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಅದು 144Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 90W ಸ್ಪೀಡ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68 + IP69+ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "Vivo T5 Pro 5G" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹30,000 ರಿಂದ ₹35,000 ಬೆಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

