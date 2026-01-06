ETV Bharat / technology

ವುಲ್ಫ್​ ಮೂನ್​, ಬ್ಲಡ್​ ಮೂನ್​, 3 ಸೂಪರ್​ಮೂನ್, 2 ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ​ ಸೇರಿ 13 ಹುಣ್ಣಿಮೆ! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Full Moons in 2026: ಈ ವರ್ಷ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್​, ಬ್ಲಡ್​ ಮೂನ್​, ಮೂರು ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ 13 ಹುಣ್ಣಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ.

ವುಲ್ಫ್​ ಮೂನ್​, ಬ್ಲಡ್​ ಮೂನ್​, 3 ಸೂಪರ್​ಮೂನ್, 2 ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ​ ಸೇರಿ 13 ಹುಣ್ಣಿಮೆ! (Photo Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 6, 2026 at 10:20 AM IST

Full Moons in 2026: ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೆಸರಿನ ಪರಿಚಯ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜಗತ್ತು ಒಟ್ಟು 13 ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವುಲ್ಫ್ ಮೂನ್, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್​, ಒಂದು ಬ್ಲಡ್​ ಮೂನ್​, ಮೂರು ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಜನವರಿ 3: ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನವರಿ 3ರಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವುಲ್ಫ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೋಳಗಳ ಕೂಗು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನವರಿ 3ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವುಲ್ಫ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ವುಲ್ಫ್ ಮೂನ್ ಅನ್ನು ಪೌಶ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೌಶ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾದ ನಂತರದ ದಿನದಿಂದ ಮಾಘ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 1: ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ನೋ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಿಮಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ನೋ ಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ದಿನವನ್ನು ಮಾಘ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಆ ದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 3: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಮ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಿಂದ ಚಳಿಗಾಲ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಫಾಲ್ಗುಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಾಮ ದಹನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2: ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಗುಲಾಬಿ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಿಂದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಚೈತ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮೊದಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ.

ಮೇ 1: ಈ ದಿನವು 2026ರ ಐದನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಫ್ಲವರ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು.

ಮೇ 31: ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಧಿಕ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಜೂನ್ 29: ಈ ದಿನ ಬರುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ, ಅಲಾಸ್ಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ 48 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜುಲೈ 29: ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಇದನ್ನು ಬಕ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಗುರುವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 28: ಈ ದಿನವೂ ಜಗತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಟರ್ಜನ್ ಸರೋವರದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಹಲವಾರು ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26: ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ರೈತರು ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ವಿವಿಧ ಹೊಲಗದ್ದೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಭದ್ರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26: ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಹಂಟರ್ ಮೂನ್​ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೇಟೆಗಾರರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಅಶ್ವಿನ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 24: ಈ ದಿನ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗುಂಪು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಬೀವರ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಬೀವರ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 24: ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್​ ಮೂನ್​ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್​ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಹ ಈ ದಿನವನ್ನು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

