ದಿ ಗೇಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2025: ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ 'ಕ್ಲೇರ್ ಆಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33'
The Game Awards 2025: ‘ಕ್ಲೇರ್ ಅಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33’ ದಿ ಗೇಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2025 ರಲ್ಲಿ 'ಗೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 13, 2025 at 8:22 AM IST
The Game Awards 2025: ಗೇಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2025 ವರ್ಷದ ವಿವಿಧ ಆಟದ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಜೇತರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಪೀಕಾಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 12ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೇಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೆಫ್ ಕೀಗ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. "ಗೇಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2025"ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ "ದಿ ಕ್ಲೇರ್ ಅಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33" ವರ್ಷದ ಗೇಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾರೆಟಿವ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಇಂಡೀ ಗೇಮ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ RPG ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು ಮಾಯೆಲ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. "ದಿ ಗೇಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2025" ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜೇತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
1. ಗೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್:
- ಕ್ಲೇರ್ ಆಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33- ವಿಜೇತ 👑
- ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂಗ್ 2: ಆನ್ ದಿ ಬೀಚ್
- ಡಾಂಕಿ ಕಾಂಗ್ ಬನಾನ್ಜಾ
- ಹೇಡ್ಸ್ II
- ಹಾಲೋ ನೈಟ್: ಸಿಲ್ಕ್ಸಾಂಗ್
- ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಮ್: ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ II
2. ಬೆಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್:
- ಕ್ಲೇರ್ ಆಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33- ವಿಜೇತ 👑
- ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂಗ್ 2: ಆನ್ ದಿ ಬೀಚ್
- ಗೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಟೈ
- ಹೇಡ್ಸ್ II
- ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫಿಕ್ಷನ್
3. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಶನ್:
- ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್: ಸೀಸನ್ 2- ವಿಜೇತ 👑
- ಎ ಮೈನ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂವಿ
- ಡೆವಿಲ್ ಮೇ ಕ್ರೈ
- ಸ್ಪ್ಲಿಂಟರ್ ಸೆಲ್: ಡೆತ್ವಾಚ್
- ಅನ್ಟಿಲ್ ಡಾನ್
4. ಬೆಸ್ಟ್ ನರೇಟಿವ್:
- ಕ್ಲೇರ್ ಆಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33- ವಿಜೇತ 👑
- ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂಗ್ 2: ಆನ್ ದಿ ಬೀಚ್
- ಗೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಟೈ
- ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಮ್: ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ II
- ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಲ್ ಎಫ್
5. ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್:
- ಕ್ಲೇರ್ ಆಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33- ವಿಜೇತ 👑
- ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂಗ್ 2: ಆನ್ ದಿ ಬೀಚ್
- ಘೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಟೈ
- ಹೇಡಸ್ II
- ಹಾಲೋ ನೈಟ್: ಸಿಲ್ಕ್ಸಾಂಗ್
6. ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್:
- ಕ್ಲೇರ್ ಆಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33 (ಲೋರಿಯನ್ ಟೆಸ್ಟರ್ಡ್)- ವಿಜೇತ 👑
- ಹಾಲೋ ನೈಟ್: ಸಿಲ್ಕ್ಸಾಂಗ್
- ಹೇಡಸ್ II
- ಘೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಟೈ
- ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂಗ್ 2: ಆನ್ ದಿ ಬೀಚ್
7. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಡಿಯೋ ಡಿಸೈನ್:
- ಬ್ಯಾಟಲ್ಫೀಲ್ಡ್ 6- ವಿಜೇತ 👑
- ಕ್ಲೇರ್ ಆಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33
- ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂಗ್ 2: ಆನ್ ದಿ ಬೀಚ್
- ಘೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಟೈ
- ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಲ್ ಎಫ್
8. ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್:
- ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33)- ವಿಜೇತ 👑
- ಬೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ (ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33)
- ಚಾರ್ಲಿ ಕಾಕ್ಸ್ (ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33)
- ಎರಿಕಾ ಇಶಿ (ಘೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಟೈ)
- ಕೊನಾಟ್ಸು ಕ್ಯಾಟೊ (ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಲ್ ಎಫ್)
- ಟ್ರಾಯ್ ಬೇಕರ್ (ಇಂಡಿಯಾನಾ ಜೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್)
9. ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ:
- ಡೂಮ್: ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್- ವಿಜೇತ 👑
- ಅಸ್ಸಾಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರೀಡ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್
- ಅಟಾಮ್ಫಾಲ್
- EA ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ FC 26
- ಸೌತ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ನೈಟ್
10. ಗೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್:
- ಸೌತ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ನೈಟ್- ವಿಜೇತ 👑
- ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಿ
- ಡೆಸ್ಪೆಲಾಟ್
- ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್: ಬ್ಲೂಮ್ & ರೇಜ್
- ವಾಂಡರ್ಸ್ಟಾಪ್
11. ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್:
- ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೈ - ವಿಜೇತ 👑
- ಫೈನಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ XIV
- ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್
- ಹೆಲ್ಡೈವರ್ಸ್ 2
- ಮಾರ್ವೆಲ್ ರಿವಲ್ಸ್
12. ಬೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್:
- ಬಾಲ್ಡೂರ್ಸ್ ಗೇಟ್ 3 - ವಿಜೇತ 👑
- ಅಂತಿಮ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ XIV
- ಫೋರ್ಟ್ನೈಟ್
- ಹೆಲ್ಡೈವರ್ಸ್ 2
- ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೈ
13. ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೇಮ್:
- ಕ್ಲೇರ್ ಅಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33 - ವಿಜೇತ 👑
- ಅಬ್ಸೊಲಟ್
- ಬಾಲ್ x ಪಿಟ್
- ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸ್
- ಹೇಡ್ಸ್ II
- ಹಾಲೋ ನೈಟ್: ಸಿಲ್ಕ್ಸಾಂಗ್
14. ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ಇಂಡೀ ಗೇಮ್:
- ಕ್ಲೇರ್ ಅಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33 - ವಿಜೇತ 👑
- ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸ್
- ಡೆಸ್ಪೆಲಾಟ್
- ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್
15. ಬೆಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್:
- ಉಮಾಮುಸುಮೆ: ಪ್ರೆಟಿ ಡರ್ಬಿ - ವಿಜೇತ 👑
- ಡೆಸ್ಟಿನಿ: ರೈಸಿಂಗ್
- ಪರ್ಸೋನಾ 5: ದಿ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್
- ಸೋನಿಕ್ ರಂಬಲ್
- ವುದರಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್
16. ಬೆಸ್ಟ್ VR/AR ಗೇಮ್:
- ದಿ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ವಾಕ್ - ವಿಜೇತ 👑
- ಏಲಿಯನ್: ರೋಗ್ ಇನ್ಕರೆಷನ್
- ಆರ್ಕೇನ್ ಏಜ್
- ಘೋಸ್ಟ್ ಟೌನ್
- ಮಾರ್ವೆಲ್ಸ್ ಡೆಡ್ಪೂಲ್ VR
17. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗೇಮ್:
- ಹೇಡಸ್ II - ವಿಜೇತ 👑
- ಬ್ಯಾಟಲ್ಫೀಲ್ಡ್ 6
- ಡೂಮ್: ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ಏಜಸ್
- ನಿಂಜಾ ಗೈಡೆನ್ 4
- ಶಿನೋಬಿ: ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಂಜನ್ಸ್
18. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಗೇಮ್:
- ಹಾಲೋ ನೈಟ್: ಸಿಲ್ಕ್ಸಾಂಗ್ - ವಿಜೇತ 👑
- ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂಗ್ 2: ಆನ್ ದಿ ಬೀಚ್
- ಘೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಟೈ
- ಇಂಡಿಯಾನಾ ಜೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್
- ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫಿಕ್ಷನ್
19. ಬೆಸ್ಟ್ RPG:
- ಕ್ಲೇರ್ ಅಬ್ಸ್ಕೂರ್: ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33- ವಿಜೇತ 👑
- ಅವೋವ್ಡ್
- ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಮ್: ಡೆಲಿವರನ್ಸ್ II
- ದಿ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ 2
- ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಹಂಟರ್ ವೈಲ್ಡ್ಸ್
20. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್:
- ಫೇಟಲ್ ಫ್ಯೂರಿ: ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವುಲ್ವ್ಸ್- ವಿಜೇತ 👑
- 2XKO
- ಕ್ಯಾಪ್ಕಾಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 2
- ಮಾರ್ಟಲ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್: ಲೆಗಸಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ವರ್ಚುವಾ ಫೈಟರ್ 5 R.E.V.O. ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್
21. ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೇಮ್:
- ಡಾಂಕಿ ಕಾಂಗ್ ಬನಾಂಜಾ- ವಿಜೇತ 👑
- ಲೆಗೊ ಪಾರ್ಟಿ!
- ಲೆಗೊ ವಾಯೇಜರ್ಸ್
- ಮಾರಿಯೋ ಕಾರ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್
- ಸೋನಿಕ್ ರೇಸಿಂಗ್: ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್
- ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫಿಕ್ಷನ್
22. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಮ್/ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಗೇಮ್:
- ಫೈನಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ - ದಿ ಇವಾಲಿಸ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ಸ್ - ವಿಜೇತ 👑
- ದಿ ಆಲ್ಟರ್ಸ್
- ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ 3
- ಸಿಡ್ ಮೀಯರ್ಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಶನ್ VII
- ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ರೈಸಿಂಗ್
- ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ
23. ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್/ರೇಸಿಂಗ್:
- ಮಾರಿಯೋ ಕಾರ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ - ವಿಜೇತ 👑
- EA ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ FC 26
- F1 25
- ರೀಮ್ಯಾಚ್
- ಸೋನಿಕ್ ರೇಸಿಂಗ್: ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್
24. ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್:
- ಆರ್ಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ - ವಿಜೇತ 👑
- ಬ್ಯಾಟಲ್ಫಿಲ್ಡ್ 6
- ಎಲ್ಡನ್ ರಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೇನ್
- ಪೀಕ್
- ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫಿಕ್ಷನ್
25. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಸಿಪಿಟೆಡ್ ಗೇಮ್:
- ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಟೋ VI - ವಿಜೇತ 👑
- 007 ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್
- ಮಾರ್ವೆಲ್ಸ್ ವೊಲ್ವೆರಿನ್
- ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವಿಲ್ ರೆಕ್ವಿಯಮ್
- ದಿ ವಿಚರ್ IV
26. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್:
- MoistCr1TiKaL- ವಿಜೇತ 👑
- ಕ್ಯಾಡ್ರೆಲ್
- ಕೈ ಸೆನಾಟ್
- ಸಕುರಾ ಮಿಕೊ
- ದಿ ಬರ್ನ್ಟ್ ಪೀನಟ್
27. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್:
- ಕೌಂಟರ್-ಸ್ಟ್ರೈಕ್ 2- ವಿಜೇತ 👑
- ಡೋಟಾ 2
- ಲೀಗ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್
- ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್: ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್
- ವ್ಯಾಲರಂಟ್
28. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್:
- ಚೋವಿ - ವಿಜೇತ 👑
- ಬ್ರಾಕ್
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
29. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಂ:
- ಟೀಂ ವಿಟಾಲಿಟಿ - ಕೌಂಟರ್-ಸ್ಟ್ರೈಕ್ 2- ವಿಜೇತ 👑
- ಜನರಲ್ ಜಿ- ಲೀಗ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್
- NRG- ವ್ಯಾಲರಂಟ್
- ಟೀಂ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ - DOTA 2
- ಟೀಂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ PH - ಮೊಬೈಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್: ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್
30. ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾಯ್ಸ್:
- ವುದರಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್- ವಿಜೇತ 👑
- ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್ 33
- ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್
- ಜೆನ್ಶಿನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್
- ಹಾಲೋ ನೈಟ್: ಸಿಲ್ಕ್ಸಾಂಗ್
- ಡೆತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಂಗ್ 2: ಆನ್ ದಿ ಬೀಚ್
- ಘೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೋಟಿ
- ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಮ್: ಡೆಲಿವರನ್ಸ್ II
- ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಿಲ್ ಎಫ್
ಓದಿ: ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಟರಿ; ಸುಮಾರು 27 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ವಿನ್ಗ್ರೂಪ್!