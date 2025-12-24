ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಐ: AI ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಹಬ್ ಸಿಇಒ
AI Innovation Hub: ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ AI. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ AI ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಹಬ್ ಸಿಇಒ ಫಣಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 24, 2025 at 3:03 PM IST
AI Innovation Hub: "ಮಾನವೀಯತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ AI ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ AI ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಹಬ್ನ ಸಿಇಒ ಫಣಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘ಈನಾಡು’ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ AI ಪ್ರಭಾವ, ಅದು ತರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
1. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ AI ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವೇ?
ಹೌದು.. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ AI ಎಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು ಈಡೇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. AI ಉಪಕರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ AI ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಸೀಮಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಔಷಧವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ AI ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
2. AI ಈಗ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ?
AI ಅನ್ನು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್. ಆದರೆ ಇದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶಾಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. AI ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, AI ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
3. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎಐ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಗುರುತಿಸದ ಅಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಎಕ್ಸ್-ರೇಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.. ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, AI ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನು?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (GCC ಗಳು) ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರರ ದೊಡ್ಡ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದ AI ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲೂ AI ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ 2047ರ ವೇಳೆಗೆ $3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ತೆಲಂಗಾಣದ ಗುರಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ AI ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಹಬ್ ಅನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ AIನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಫಣಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಿಳಿಸಿದರು.
