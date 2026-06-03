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ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ 2026: ಎಐ ಮಾಡೆಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Microsoft Build 2026: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ 2026 ಇವೆಂಟ್​ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘೋಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ 2026 (Photo Credit: X/Microsoft)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 1:11 PM IST

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Microsoft Build 2026: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಿಲ್ಡ್ 2026 ಕೀನೋಟ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಓಪನ್‌ಎಐ, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಂಪನಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ.

ತನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನದಂದು ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ತಾರ್ಕಿಕ ಎಐ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ MAI ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ಟೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ "ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮುಕ್ತ, ಮಲ್ಟಿ-ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಚಿಪ್-ಟು-ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ "always-on" ಸಹಾಯಕವಾದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಓಪನ್‌ಕ್ಲಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

MAI–ಕೋಡ್-1-ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅನಾವರಣ: ತನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ MAI–ಕೋಡ್-1-ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಮಾನವರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕೋಡ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅದರ ಮೊದಲ ತಾರ್ಕಿಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. AI ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಓಪನ್‌ಎಐ, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ನೀಡುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ವೈಬ್ ಕೋಡಿಂಗ್‌ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರೆಯಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

MAI-ಕೋಡ್-1-ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ತಾರ್ಕಿಕ ಮಾದರಿಯಾದ MAI-ಥಿಂಕಿಂಗ್-1 ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ (128K ಸಂದರ್ಭ ವಿಂಡೋ ಹೊಂದಿರುವ 35 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಕ್ಟಿವ್​ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಾದರಿ) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಡೆವಲಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಗಿಟ್‌ಹಬ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೈಲ್ ಡೈಗಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. MAI-ಥಿಂಕಿಂಗ್-1 ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು, ಆಡಿಯೊವನ್ನು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡುವುದು, ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಧ್ವನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇತರ ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ಟೆರಾ: ಮಲ್ಟಿ AI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಲ್ಟೆರಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಬತಿಚೆ, ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ರೀಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹೋಲುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಸಾಧನ ಅಮೆಜಾನ್ ಎಕೋ ಶೋ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್‌ನ ಗಾತ್ರ, ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಘಟಕವಾಗಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕೌಟ್: ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೀನೋಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಡೆಲ್ಲಾ "always-on" ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ ಸ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಸ್ಕೌಟ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ AI ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಓಪನ್‌ಕ್ಲಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಕೌಟ್ ಸೀಮಿತ ಗುಂಪಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ ಗೂಗಲ್‌ನ ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೋಲಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು I/O ಡೆವಲಪರ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಟೋಪೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಚಿಪ್ ಮಜೋರಾನಾ 2 ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಚಿಪ್ ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಿಂತ 1,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 'AI ಸ್ಟ್ಯಾಕ್': ದಶಕಗಳಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಜುರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಓಪನ್‌ಎಐನಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೋಡ್ ಬರೆಯಬಹುದು, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಂತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತಂತ್ರವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

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MICROSOFT CEO SATYA NADELLA
AI AGENTS AND PROPRIETARY MODELS
OPENAI GOOGLE AND ANTHROPIC
AI MODELS
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