ಗಗನಯಾನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಹಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

India Gaganyaan Mission: 2027ರ ಗಗನಯಾನದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಹಿತ ಮಿಷನ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಗನಯಾದ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಹಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 31, 2026 at 11:37 AM IST

India Gaganyaan Mission: 2027ರಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಗನಯಾನದ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಮಿಷನ್ G1 ಉಡಾವಣೆಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್, ಅಜಿತ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2027ರಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೂರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಹಿತ ಮಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಹಿತ ಮಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಮಗೆ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದರು.

G1 ಮಿಷನ್ ಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 8,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೌಂಡ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯೋಮಿತ್ರ ರೋಬೋಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ G1 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026ಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಲೈಫ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​, ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ನಾರಾಯಣನ್ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ನವ-ಶ್ರೇಣಿಯ LVM3 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು 400 ಕಿ.ಮೀ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಗಗನಯಾನದ ಯಶಸ್ಸು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾನವಸಹಿತ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಬಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.

