ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಶೋರೂಂ ಓಪನ್​ ಮಾಡಲು ಟೆಸ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರ!

Tesla Showroom In Bengaluru: ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶೋ ರೂಂ ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶೋ ರೂಂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್​ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಲಾನ್​ ಮಸ್ಕ್​ ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೋರೂಂ ಓಪನ್​ ಮಾಡಲು ಟೆಸ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರ! (Photo Credit- X/Tesla India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 2:49 PM IST

Tesla Showroom In Bengaluru: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ "X" ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟಚ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಟೆಸ್ಲಾ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶೋರೂಮ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶೋರೂಮ್ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ - ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಏರೋಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಟಚ್‌ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ NCR ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿಯ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಆವೃತ್ತಿ 4 ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನ DLF ಹೊರೈಜನ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮೀಸಲಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 250 kW ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ 4 V4 ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು (250 kW) ಮತ್ತು 11 kW ವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು (11 kW) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12 ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು 10 ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ ಅಟಾನಾಮಸ್​ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ನೀಡಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್​-ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಬಹುದು.

ಟೆಸ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಭಾರತದ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ "ಮಾಡೆಲ್ Y" ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ "ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 60 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು 75 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಟೆಸ್ಲಾ "ಮಾಡೆಲ್ Y" ರಿಯರ್​ ವೀಲ್​ ಡ್ರೈವ್​ (RWD) ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಯರ್​ ವೀಲ್​ ಡ್ರೈವ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಎಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೂಪಾಂತರ.

ರಿಯರ್​ ವೀಲ್​ ಡ್ರೈವ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ಬೆಲೆಗಳು
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೂ. 59.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿರೂ. 67.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)

60-kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯರ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ರೂಪಾಂತರವು 500 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 75-kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲಾಂಗ್ - ರೇಂಜ್ ರಿಯರ್ -ವೀಲ್ - ಡ್ರೈವ್ ರೂಪಾಂತರವು 622 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

