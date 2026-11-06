ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪತ್ತು ಸ್ವಾಹ: ಅಮೆರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡ ಟೆಸ್ಲಾ, ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಷೇರುಗಳು!
Tesla SpaceX stock drop: ಅಮೆರಿಕದ 2026ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೂರಾರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಷೇರುಗಳು ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿವೆ.
Published : November 6, 2026 at 10:06 AM IST
Tesla SpaceX stock drop: ಅಮೆರಿಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ 2026ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಾದ 'ಫೋರ್ಬ್ಸ್' (Forbes) ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್' (AP) ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್, ಫಲಿತಾಂಶದ ಮುಖಭಂಗದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಮತದಾರರಿಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಸ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಿನ್ ಮಾಡಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ಹಾಕಿದ್ದ ‘Vote red today!’ (ಇಂದು ಕೆಂಪು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿ) ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಟಾಲರಿಕೊ ಅವರು ಜಯಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರಿಂದ ಭಾರಿ ಧನಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ ತೀವ್ರ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವತಃ ಮಸ್ಕ್ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ‘ಗ್ರೋಕ್’ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಆದ ‘ಗ್ರೋಕ್’ (Grok) ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗ್ರೋಕ್, ‘ಇದು ಸತ್ಯ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ‘Vote red today!’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರ ಪರ ಹಾಕಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಯವಾಗಿವೆ. ಮಿಚಿಗನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟ್ ರೇಸ್ ಗೆದ್ದ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್-ಸಯೀದ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಸ್ಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್: ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯ ಹಾಗೂ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಲೇಸರ್ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ‘ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಫೋಟೋ ಐಡಿ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬ್ಯಾಲಟ್ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ‘ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ನಿಯಮ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ದಿ ಡೈಲಿ ಬೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಿಸಂ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳಾದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೋಕ್ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರಿಗಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ $474 ಮಿಲಿಯನ್ ಸುರಿದಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್: ಈ ಬಾರಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ (FEC) ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಸ್ಕ್ ಕನಿಷ್ಠ 458 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹3,850 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಹಣವನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 216 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರದೇ ಆದ ಸೂಪರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ‘ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ಯಾಕ್’ (America PAC) ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರ, ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬಳಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ (NYT) ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮಸ್ಕ್ ಕೇವಲ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 224 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರು 106 ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 47 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು 2024 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪರ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಓಪನ್ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ 291 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು ನಷ್ಟ: ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ (Bloomberg) ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳ ವಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಂಟಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 23.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು 30 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹2,50,000 ಕೋಟಿ) ನಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 878 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಟೆಸ್ಲಾ (Tesla) ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 3.3 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ (SpaceX) ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 3.8 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ 120 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆತಂಕವೇ ಈ ಭಾರಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಕೂಡ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್ಗೆ 2026ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
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