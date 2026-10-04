ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಧಮಾಕಾ: 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1000 ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್!
Tesla 1000 Cars Sold India: 2025 ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಟೆಸ್ಲಾ 2026 ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ 1017 ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 291 ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 149% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 11:23 AM IST
Tesla 1000 Cars Sold India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶೋ-ರೂಂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 1000ನೇ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಹನ್ (Vahan) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 2025ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಿಂದ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1017 ಯೂನಿಟ್ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟ 149% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 69 ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ 30 ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 30 ಕಾರು ಖಾಲಿ!
ಆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ 29 ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿ. 2026ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು 291 ಕಾರು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದುಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ.
ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಲಾ ಇದೆ? ವಾಹನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶೋ-ರೂಂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಹಜ. ನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ, ದೆಹಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಎಷ್ಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಳು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದಲೂ Model Y ಮತ್ತು YL ವೇರಿಯಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಟೆಸ್ಲಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ 2026 Model Y Premium Rear Wheel Drive ಮತ್ತು Model Y L ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್: ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಟೆಸ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ದಕ್ಷ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಪೇರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಬೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ದೂರು ಇದ್ದರೂ, 1000 ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೆ.
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