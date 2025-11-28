ETV Bharat / technology

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ!

First Tesla Centre In India: ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರವು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ (Photo Credit- Tesla India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 8:22 AM IST

First Tesla Centre In India: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರುವಾರ ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಲಾ ಸೆಂಟರ್​ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹರಿಯಾಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ರಾವ್ ನರಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಟೆಸ್ಲಾ ಸೆಂಟರ್​ನ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆ, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್, ಟೆಸ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಗುರುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತವು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೆಟಪ್ ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಭವದ ಸ್ಥಳ, ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ, ವಿ 4 ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಚಾಲನೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಶಕರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು, ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ "ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಜೆನ್ 2" ಅನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು." - ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

"ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಜೆನ್ 2" ಟೆಸ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮುಂದುವರಿದ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್‌ನ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ "ಟೆಸ್ಲಾ ಬಾಟ್" ಅಥವಾ "ಆಪ್ಟಿಮಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೀರಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೆಸ್ಲಾ ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶೋರೂಮ್ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಶೋರೂಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ 'ಮಾಡೆಲ್ ವೈ' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 'ಮಾಡೆಲ್ ವೈ' ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.

ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ರೂ. 59.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ರಿಯರ್​-ವೀಲ್​ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ 'ಮಾಡೆಲ್ Y' ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಶೋರೂಂ ಅನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.

FIRST TESLA CENTRE IN INDIA

