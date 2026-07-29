ಮತ್ತೊಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಟೆಸ್ಲಾ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್!
Tesla Body Shop: ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಮೋದಿತ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ವೈಎಲ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : July 29, 2026 at 9:41 AM IST
Tesla Body Shop: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಮೋದಿತ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ಗಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪೂರ್ವ ಖರೀದಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಡಿ ಶಾಪ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಟೆಸ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಟೆಸ್ಲಾ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು, ದುರಸ್ತಿ: ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ-ಅನುಮೋದಿತ ಮೂಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ-ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಜ್ಞರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರಿಪೇರಿ, ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ: ಅಪಘಾತದ ನಂತರದ ಬಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತಗಳ ನಂತರ ತಜ್ಞರ ಮಟ್ಟದ ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಾಡಿ ರಿಪೇರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಡಯಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್: ವಾಹನದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ರಿಪೇರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾದರಿಗಳು ಲಭ್ಯ?: ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ 2026 ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು 2026 ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
2026 ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಟೆಸ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹50.89 ಲಕ್ಷ (ಆರಂಭಿಕ) ಆಗಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿ (WLTP ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ) ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿ 5.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್: ಇದು 2,138 ಲೀಟರ್ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾದರಿಯ ಡೆಲಿವರಿ ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಾದರಿ Y L ಡಿಟೇಲ್ಸ್: ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ Y L ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ SUV 3-ಸಾಲು, 6-ಸೀಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಾದರಿ Y L ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿವರ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹61.99 ಲಕ್ಷ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 681 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ SUV 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು 2,539 ಲೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಗೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಮೋದಿತ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿ.
ಪುಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಏಕೆ?: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಕೂಡ ಒಂದೆಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ನಂಬುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ತನ್ನ ಮಾರಾಟ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ಜಾಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಮೋದಿತ ಬಾಡಿ ಶಾಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 2026ರ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ಗಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆ, ವೇಗದ ದುರಸ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಟೆಸ್ಲಾ ಪುಣೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
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