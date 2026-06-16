ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 681 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈಎಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭ
Tesla Model Y-L Deliveries Begin: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು 681 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಪವರ್ ಹೊಂದಿರುವ 6-ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 16, 2026 at 1:38 PM IST
Tesla Model Y L Deliveries Begin: ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಮೂರು-ಸಾಲು ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ 6-ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು CBU (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಘಟಕ) ಆಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆರಂಭ: ಅಮೆರಿಕನ್ ಇವಿ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಆಮದುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಇದು ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 50.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು ರಿಯರ್-ವ್ಹೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು AWD-ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y L ಅನ್ನು ಸಹ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 61.99 ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y 500 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y L 681 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೂರು-ಸಾಲು, 6-ಆಸನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸುಧಾರಿತ ಹೆಡ್ರೂಮ್, ಲೆಗ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ. ಇದು ಪವರ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಒನ್-ಟಚ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೀಟ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ರಿಕ್ಲೈನ್, ಒನ್-ಟಚ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.
ಕಂಫರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y L ಟೆಸ್ಲಾದ ಫುಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಅಟಾನಾಮಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೊಲಿಸಿನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೇನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 16-ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 8-ಇಂಚಿನ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 288 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರಮಾಣಿತ 4-ವರ್ಷ/80,000 ಕಿಮೀ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್ ಯೂನಿಟ್ 8 ವರ್ಷ/1,92,000 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು BYD ಸೀಲಿಯನ್ 7, ಹುಂಡೈ ಅಯೋನಿಕ್ 5 ಮತ್ತು ಕಿಯಾ EV6 ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
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