ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಗಿಫ್ಟ್: ಮಾಡೆಲ್ Y ಸೀರಿಸ್ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಮೋಡ್'!
Tesla Halloween Mode India: ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ Y ಕಾರುಗಳಿಗೆ 'ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಮೋಡ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 20,000 ರೂ. ಉಳಿತಾಯದ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 2:58 PM IST
Tesla Halloween Mode India: ಜಾಗತಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ Y (Model Y) ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ Y L (Model Y L) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ 'ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಮೋಡ್' (Halloween Mode) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸುಧಾರಿತ ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ (OTA) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕಾರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಥೀಮ್ನ ಅದ್ಭುತ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಮೋಡ್?: ಈ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಇನ್ - ಆ್ಯಪ್ ಅವತಾರ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೆವ್ವದ ಥೀಮ್ನ (Ghost-themed design) ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಥೀಮ್ನ ಲೈಟ್ ಶೋ, ವಿಶೇಷ ವೆಹಿಕಲ್ ರಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಾಕ್ ಸೌಂಡ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ನೂತನ 'ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೋಡ್' (Trick or Treat Mode) ಕಾರಿನ ಹತ್ತಿರ ಜನರು ಬಂದಾಗ ಭೀಕರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಿನುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Trick or treaters beware 👻 https://t.co/2n2PQYkTwD— Tesla (@Tesla) October 29, 2026
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನ ಒಳಗಿರುವವರು ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು 'ಫೋಟೋಬೂತ್' ಫೀಚರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಯಾಂಡ್' (Voice From Beyond) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಲಾ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರಿನ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಇಎಂಐ ಯೋಜನೆಗಳು: ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 'ಸ್ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್' (Switch and Save Carnival) ಆಫರ್ ಮುಂಬರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಮಾಡೆಲ್ Y ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರನ್ನು ಕೇವಲ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ (Down Payment) ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 8.5 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಸುಲಭ 'ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ಇಎಂಐ' (Step-up EMI) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಕೇವಲ 39,990 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 20,000 ರೂ. ಉಳಿತಾಯ!: ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಶ್ಚನ್ ಇಂಜಿನ್ (ICE) ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಮಾಲೀಕರು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಓದಿ: ಮೆಟಾ 'ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಕೆಚ್' ಜಾದೂ: ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೇ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ!