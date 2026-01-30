ETV Bharat / technology

AI, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಸ್ಕ್​ ಗಮನ! ಈ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡಲಿದೆ ಟೆಸ್ಲಾ!!

Tesla Model S Production To End: ಈ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಸೆಡಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

AI, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಸ್ಕ್​ ಗಮನ! (Photo Credit: Tesla))
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 11:32 AM IST

Tesla Model S Production To End: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಇವಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟೆಸ್ಲಾ ಈಗ ಕಾರುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಗಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಟೆಸ್ಲಾ 2012 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಇವಿ ಕಾರುಗಳಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮಾರಾಟವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದರ ಮಾರಾಟವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಫ್ರೀಮಾಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,00,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಲುಸಿಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ರಿವಿಯನ್ ಆರ್ 1 ಎಸ್ ನಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು 2025 ರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಫ್ರೀಮಾಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು: ಟೆಸ್ಲಾದ ಫ್ರೀಮಾಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಲಾದ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಗಮನ: ಕಂಪನಿಯು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಆಪ್ಟಿಮಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್‌ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಟೆಸ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. XAI ನ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಟೆಸ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ಕ್ರಮವು ಟೆಸ್ಲಾ ಒಂದು EV ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ತನಗೆ ಹೊಸದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲು ಮಸ್ಕ್​ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಗಮನವೇನು?: ಅವರು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು AI ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು, ಹುಮನಾಯ್ಡ್‌ಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಗಮನ ಆಪ್ಟಿಮಸ್, AI ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಟೆಸ್ಲಾವನ್ನು AI ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು.

