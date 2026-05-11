ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಇವಿ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ ಯುಗಾಂತ್ಯ: ಮಾಡೆಲ್​ ಎಸ್​, ಎಕ್ಸ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಬಂದ್

Model S And X Production Ended: ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಫ್ರೀಮಾಂಟ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್-ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್-ಎಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇವಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.

PRODUCTION ENDED TESLA MODEL S PRODUCTION ENDED TESLA MODEL X PRODUCTION ENDED TESLA PRODUCTION ENDED IN US
ಮಾಡೆಲ್​ ಎಸ್​, ಎಕ್ಸ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಬಂದ್​ (Image Credit: X/@Tesla)
Published : May 11, 2026 at 1:18 PM IST

Model S And X Production Ended: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ತನ್ನ ಫ್ರೀಮಾಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಘಟಕಗಳು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ "ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇವಿ" ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳ ದೀರ್ಘ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇವಿ ವಲಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಟೆಸ್ಲಾ ಪರಂಪರೆ: ಟೆಸ್ಲಾ 2012ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇವಿ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಯುವಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ವೇಗವಾದ, ಸೊಗಸಾದ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ಇವಿಗಳು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದವು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಹಲವಾರು ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಪಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗಳು, ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್​-ಅಸಿಸ್ಟನ್ಸ್​ ​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಆಟೋಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್​ ಸೆಲ್ಫ್​-ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿವೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೀರ್ಮಾನ: ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಗಳಿಕೆ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ "ಗೌರವಯುತ ವಿದಾಯ" ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಟೆಸ್ಲಾ ಈಗ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಇವಿಗಳ ಮಾರಾಟವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ Y ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ EV ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.

ಮುಂದೇನು?: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ S ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ X ಗಾಗಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಮಾಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಟೆಸ್ಲಾ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ Y ಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್-ರೇಂಜ್ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ Y L ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಲೈನ್‌ಅಪ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯ ಲಾಂಗ್-ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕುರ್ಚಿಗಳು" ಸೇರಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾಡೆಲ್ Y L ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (AWD) ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಏಕೈಕ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ.

