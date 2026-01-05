ಚೀನಾದ ಬಿವೈಡಿಗೆ ಮರುಳಾದ ಜನ; ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಟೆಸ್ಲಾ
Tesla Loses EV Crown: ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
Published : January 5, 2026 at 1:41 PM IST
Tesla Loses EV Crown: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಹಲವಾರು ಇತರ ತಯಾರಕರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ BYD ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಲಾವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಯಾರಕರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣಾ.
ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ BYD: ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ BYD ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಲಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, BYD ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮೀರಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ (ಇವಿ) ಮಾರಾಟದ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾರಾಟ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2025 ರಲ್ಲಿ 1.64 ಮಿಲಿಯನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 9% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿ BYD: ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿ BYD 2025 ರಲ್ಲಿ 2.26 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಲಾವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಾರಾಟ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು: ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. BYD ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿಯಲು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ..
- ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಬಲಪಂಥೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿರೋಧ
- ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ $7,500 ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ್ಯ
- ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ
- ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲ
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು, ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು "ದೇಶಭಕ್ತ" ಎಂದು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಖರೀದಿಸುವ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದರೂ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿತರಣೆ: ಟೆಸ್ಲಾ 2025ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 418,227 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸುಮಾರು 440,000 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಅಂತ್ಯವು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮ: ಟೆಸ್ಲಾ ಷೇರುಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ 2.6% ಕುಸಿದು $438.07 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು. ಆದರೆ 2025ರ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 11% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಅಗ್ಗದ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ 3 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
- ಮಾದರಿ Y ಬೆಲೆ: $40,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
- ಮಾದರಿ 3 ಬೆಲೆ: $37,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ಇವು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತ: ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ (ಇಪಿಎಸ್) ಸುಮಾರು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು: ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟ್ಗಳು
ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಗಮನವು ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಿಂದ ಚಾಲಕರಹಿತ ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳು, ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳತ್ತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಮೊ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ: ಟೆಸ್ಲಾ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದು ವೇಮೊದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಕ ಸವಾಲುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳ: ವೆಡ್ಬುಷ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಡಾನ್ ಐವ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ತಯಾರಕರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು BYD ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, BYD ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
