ರಸ್ತೆಗಿಳಿದವು ಮಸ್ಕ್ನ ‘ನೋ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್’ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಬರ್ಕ್ಯಾಬ್: ಗ್ರಾಹಕರ ಭಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಾ?
Elon Musk Driverless Taxi: ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಸೈಬರ್ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : September 4, 2026 at 9:58 AM IST
Elon Musk Driverless Taxi: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಗುರುವಾರ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಆಸ್ಟಿನ್ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಇಲ್ಲದ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೈಬರ್ಕ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ನ ಟೆಸ್ಲಾಗಳು ‘ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್’ ಭಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮೀರಿ ಒಳಗೆ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ರೋಲೌಟ್ ಬಂದಿದೆ.
ಮಸ್ಕ್ನ ಶೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ‘ನೋ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ನೋ ಪೆಡಲ್ಸ್’ ಎಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಸ್ಕ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸ್ಕೈಲೈನ್ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ದೈತ್ಯ ಸೈಬರ್ಕ್ಯಾಬ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ‘ಎ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೈಬರ್ಕ್ಯಾಬ್ಸ್’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಟೆಸ್ಲಾ ಶೇರುಗಳು ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತದ ನಡುವೆ ನರಳಿದ್ದರೂ ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಬೇಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಗುರುವಾರ 5% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ವೇಮೋಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಟೆಸ್ಲಾ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸವಾಲು: ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ನಾಯಕ ವೇಮೋಗಿಂತ (Waymo) ಟೆಸ್ಲಾ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಅದರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ-ಮಾತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ Waymo ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ Zoox ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಲಿಡಾರ್ ಎಂಬ ಲೇಸರ್ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಟೆಸ್ಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಧಾನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಯ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುವುದೇನು?: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ Pew Research Center ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 10 ರಲ್ಲಿ 7 ಅಮೆರಿಕನ್ ವಯಸ್ಕರು ಚಾಲಕರಹಿತ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇನೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ Gallup ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಹಿತ ಕಾರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವು ಹಿಂದಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 7% ಜನರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸ್ಕ್ ಇಮೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಕುಸಿತ: ಮಸ್ಕ್ ಜನರನ್ನು ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು Pew ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಲ್ಲಿ 6 ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ DOGE ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಬಲಪಂಥೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ನಂತರ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಶೇರುಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದವು.
ಆಸ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗುರಿ: ಆಸ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟೋಮೆಟಿ್ ಟೆಸ್ಲಾ ‘ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ’ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಈ ಸೇವೆ ನಂತರ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಇನ್ನೂ ಐದು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. RobotaxiTracker ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಸ್ಲಾ ಆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ‘ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್’ ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚಾಲಕರಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. Waymo 14 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಕರ ಅಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ: ಮಸ್ಕ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟೆಸ್ಲಾಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ US ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೆಲಸವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನ EU ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಲಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಪಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾದಚಾರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
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