ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ! ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮಸ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್?
Tesla India Slashes Prices On Model Y: ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಟಾಕ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
Published : January 17, 2026 at 4:17 PM IST
Tesla India Slashes Prices On Model Y: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಯಾದ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಟೆಸ್ಲಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಟೆಸ್ಲಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನನಸಾಯಿತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶೋ ರೂಂ ಅನ್ನು ತೆರೆದ ಟೆಸ್ಲಾ, ಅಂದಿನಿಂದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲೆಕೆಳಗಾಯಿತು. ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 300 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕಾರುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಜನವರಿ 15, 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ Y (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ರೂಪಾಂತರ) ದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.110 ರಷ್ಟು ಆಮದು ಸುಂಕವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 60 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 68 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, BMW iX1 ಕಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆ ಟೆಸ್ಲಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಚೀನಾದ ದೈತ್ಯ BYD ಕೂಡ ಸೀಲಿಯನ್ 7 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ (2025) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ BMW EV ಮಾರಾಟವು ಶೇಕಡಾ 200 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ BYD ಶೇಕಡಾ 88 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 5400 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಕೇವಲ 227 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು (Value for Money) ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮೂಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು ನೀಡುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಒಳಾಂಗಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವವರು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇವಿ ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಟೆಸ್ಲಾ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ. ಅದರ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಗ ಟೆಸ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದು ಅಂತಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ.. ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ (ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಂತಹವು) ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಡುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿ, ಗುರಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ತನ್ನ ಶೋರೂಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜರ್ಗಳನ್ನು ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಭೂಗರ್ಭ ಜಲ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ - ಏನಿದು ಸಂಶೋಧನೆ?