ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾಲ್ - ಆಧಾರಿತ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಪನ್: 15 ನಿಮಿಷ ಜಾರ್ಜಿಗೆ 275 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​!!

India's First In Mall Charging Station: ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್-ಮಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾಲ್-ಆಧಾರಿತ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಪನ್​ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 11:33 AM IST

India's First In Mall Charging Station: ಟೆಸ್ಲಾ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸೀವುಡ್ಸ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾಲ್-ಆಧಾರಿತ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 275 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನವಿ ಮುಂಬೈನ ನೆಕ್ಸಸ್ ಸೀವುಡ್ಸ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ನೊಳಗೆ ಇರುವ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಲ್‌ನ B1 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾಲ್ಕು V4 ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 250 kW ವರೆಗೆ DC ಫಾಸ್ಟ್ - ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು 11 kW ನಲ್ಲಿ AC ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಡೆಲ್ Y ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 275 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ನಡುವಿನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಈಗ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಐದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 20 ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 14 ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ನವಿ ಮುಂಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಲ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ - ಅಪ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆರೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಹನವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಟೆಸ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪೂರ್ವ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ - ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸೂಪರ್‌ಚಾರ್ಜರ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ 99.95% ಅಪ್‌ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹59,89,000 ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲವೂ ಸೇರಿದೆ.

ಓದಿ: 350 ಸಿಸಿ ಮಾರ್ಡನ್​ ಕ್ಲಾಸಿಕ್​ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ರಾಣಿ: ಯುವಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಈ ‘ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 400’​​!?

