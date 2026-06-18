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ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಹವಾ ಶುರು: 5ನೇ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್​

Tesla Hyderabad Experience Center: ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, 2026 ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ನ ಎರಡು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

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ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಹವಾ (Photo Credit: Tesla Club India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 11:08 AM IST

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Tesla Hyderabad Experience Center: ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಬುಧವಾರ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿತು.

ಇದು ದೇಶದ 5ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ತನ್ನೆರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹನಗಳಾದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಬೊಲ್ಲಾರಂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಟೆಸ್ಲಾ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಕಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಾಹನಗಳ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಚಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

2026 ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (5-ಸೀಟರ್​): ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್​: ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹50,89,000. ಗ್ರಾಹಕರು ₹6 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಾಸಿಕ EMI ₹39,990 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪವರ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್​: ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 5.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
  • ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್​: ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿಮೀ (WLTP) ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೈವ್​ ಸೀಟರ್​ ಆಗಿದ್ದು, 2,138 ಲೀಟರ್ ಬೃಹತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಸ್ಪೇಸ್​ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪವರ್-ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.

ಮಾಡೆಲ್ Y L (6 ಸೀಟರ್​, ಮೂರು-ಸಾಲು): ಈ ವಾಹನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬಯಸುವವರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್​: ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹61,99,000. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ₹6.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ EMIಗಳು ₹49,990 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಈ ಮೂರು-ಸಾಲು, 6-ಸೀಟರ್​ ಕಾರು ಕೇವಲ 5.0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗೋ: 681 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (WLTP) ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು 2,539 ಲೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಗೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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