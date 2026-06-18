ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಹವಾ ಶುರು: 5ನೇ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ ಓಪನ್
Tesla Hyderabad Experience Center: ಮುತ್ತಿನ ನಗರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, 2026 ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ನ ಎರಡು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : June 18, 2026 at 11:08 AM IST
Tesla Hyderabad Experience Center: ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಬುಧವಾರ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿತು.
ಇದು ದೇಶದ 5ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ತನ್ನೆರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹನಗಳಾದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಬೊಲ್ಲಾರಂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಕಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಲಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಾಹನಗಳ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಚಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Tesla footprint in India keeps growing - Hello Hyderabad⚡@Tesla_India 's 5th Experience Center is now open in Knowledge City, Hyderabad - Telangana 🇮🇳🔋— Tesla Club India® (@TeslaClubIN) June 17, 2026
The city also gets a Tesla Approved Collision Center at Pride Exclusive.
City will also get Superchargers⚡
You can go… pic.twitter.com/e6XOqGYNUC
2026 ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (5-ಸೀಟರ್): ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್: ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹50,89,000. ಗ್ರಾಹಕರು ₹6 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಮಾಸಿಕ EMI ₹39,990 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್: ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ 5.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
- ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್: ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕಿಮೀ (WLTP) ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೈವ್ ಸೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, 2,138 ಲೀಟರ್ ಬೃಹತ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪವರ್-ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಮಾಡೆಲ್ Y L (6 ಸೀಟರ್, ಮೂರು-ಸಾಲು): ಈ ವಾಹನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬಯಸುವವರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್: ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹61,99,000. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ₹6.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ EMIಗಳು ₹49,990 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಈ ಮೂರು-ಸಾಲು, 6-ಸೀಟರ್ ಕಾರು ಕೇವಲ 5.0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗೋ: 681 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (WLTP) ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು 2,539 ಲೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಗೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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