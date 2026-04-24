Tesla Humanoid Robot India Launching: ಆದಷ್ಟುಬೇಗ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ ಟೆಸ್ಲಾ ರೋಬೋಟ್​! (Photo Credit: X/Tesla Optimus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 9:11 AM IST

Tesla Humanoid Robot India Launching: ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಎಂಬ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಗ್ ಫೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಈ ರೋಬೋಟ್‌ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ ಈ ರೋಬೋಟ್?: ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಸಾಬೆಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ವರ್ಷ ಆಪ್ಟಿಮಸ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಬೋಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾನವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಹೇಳಿದರು.

ಆಪ್ಟಿಮಸ್‌ಗೆ ತರಬೇತಿ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಬೋಟ್ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವನಂತೆಯೇ ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳು ಬಡತನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರೋಬೋಟ್‌ಗಳ 'ಸೈನ್ಯ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ: ಆಪ್ಟಿಮಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ಕ್ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಸ್ಕ್ ಬೃಹತ್ ರೋಬೋಟ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿದರು. 2023 ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಆಪ್ಟಿಮಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ AI ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

