'ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್' ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ ಮಸ್ಕ್: ಕೇವಲ ಲಾಭವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂದ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ!
Tesla Cybertruck Production: ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ 'ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್' ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 16, 2026 at 1:21 PM IST
Tesla Cybertruck Production: ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ದಿಗ್ಗಜ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ - ಸ್ಟೀಲ್ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ಆದ 'ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್' (Cybertruck) ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಲೀಕ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
In order to work through more of the Cybertruck order backlog, production will be extended through the end of summer 2027— Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2026
ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದೇಕೆ?: ಈ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಸ್ಲಾದ ಬೃಹತ್ ಗಿಗಾಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ (Texas Gigafactory) ಕಂಪನಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 'ಸೈಬರ್ಕ್ಯಾಬ್' (Cybercab) ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದಾಗಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಅವಧಿಯು ಮೂಲ ಗಡುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಮುಂಗಡ ಹಣ (Deposit) ಪಾವತಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್, "ಕೇವಲ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಡೆಯಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥವಿದೆ?" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಇಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಮಾರಾಟವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಕೋನೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ (Angular Design) ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ - ಸ್ಟೀಲ್ ದೇಹದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಾಹನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಲುಪದ ಮಾರಾಟ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,50,000 ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಇದು ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಉದ್ಯಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2023ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು ಕೇವಲ 70,000 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಿರುವುದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಟೆಸ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಯಾನ: ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ (Petition) ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟೆಸ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು (Accessories) ತಯಾರಿಸುವ 'ಅನ್ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್' (Unplugged Performance) ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾರಾಟದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ಗೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೊಸ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ರೋಬೋಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 'ಸೈಬರ್ಕ್ಯಾಬ್' ಯೋಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ನೀಡಿರುವ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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