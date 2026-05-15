ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಟೆಸ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್: ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ ಸಹ ಲಾಂಚ್
Tesla Experience Centre In Bengaluru: ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೋ ರೂಂ ತೆರೆದಿದೆ.
Published : May 15, 2026 at 11:24 AM IST
Tesla Experience Centre In Bengaluru: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಟೆಸ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳಿಯ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿತ್ತು.
ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೀಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಲವಾದ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್ ವಾಹನಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Bengaluru just got a little more Electric ⚡— Tesla Club India® (@TeslaClubIN) May 14, 2026
🔋 @Tesla has officially arrived in Bengaluru, Karnataka with its new Experience Center at VR Bengaluru
ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರವು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ Y ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ Y L ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಸ್ಲಾ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ತನ್ನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
6 ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಆದ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಎಲ್, ಏಷ್ಯನ್ NCAP (ANCAP) ನಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು, 681 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 5.0 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರು 2,539 ಲೀಟರ್ಗಳ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಮೂರು - ಸಾಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾಡೆಲ್ YL ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಡ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಲೆಗ್ರೂಮ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಡೆಲ್ Y ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ YL ಎರಡೂ ವಿವಿಧ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾಹನಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ, ದಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು 83 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: ಈ SUV ಗಳು 250 kW ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಾಡೆಲ್ YL ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ YL 288 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ Y 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 267 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಬೆಲೆ ₹59.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ), ಆದರೆ, ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹67.89 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಮಾಡೆಲ್ YL ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ₹61.99 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
