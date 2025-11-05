ಟೆಸ್ಲಾದ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್!
Sharad Agarwal Tesla India Head: ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲು ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಯಾರಿವರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : November 5, 2025 at 2:08 PM IST
Sharad Agarwal Tesla India Head: ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ತೆರೆಯಿತು. ಈಗ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಹೌದು.. ಕಂಪನಿಯು ಹಿಂದೆ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಈ ನಡೆ ಟೆಸ್ಲಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯು, ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಮೋಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಟೆಸ್ಲಾ: ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಸ್ಲಾದ "ಹೊಸ ತಂತ್ರ"ದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಯಣ: ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾವಾ, ಯೆಜ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಎ ನಂತಹ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ದಾಖಲೆಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಟೆಸ್ಲಾಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ಮೊದಲ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಎರಡು ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ (ಶೋರೂಮ್ಗಳು) ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಆನ್-ದಿ-ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯಕತ್ವ": ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೆನನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಇಸಾಬೆಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಿಮೋಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಆನ್-ದಿ-ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯಕತ್ವ"ದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಟೆಸ್ಲಾ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 600 ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸುಮಾರು 800 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು, ಟೆಸ್ಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು: ಟೆಸ್ಲಾ ಹೊಸ ಹೆಸರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ: ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಟೆಸ್ಲಾ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಭಾರತವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹೊಂದುವ ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
