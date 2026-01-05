ವೆನಿಜುವೆಲಾಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್
Free Internet Service: ವೆನಿಜುವೆಲಾ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಚಿತ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 5, 2026 at 8:16 AM IST
Free Internet Service: ಅಮೆರಿಕದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರ ವರೆಗೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾಗೆ ಉಚಿತ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಜನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮಸ್ಕ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಎಂಬುದು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ಭೂಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜಾಲ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ, ಕಡಿಮೆ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ (ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳಂತಹವು) ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತಲುಪಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡಿಶ್ ಆ್ಯಂಟೆನಾದಿಂದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
❤️🇻🇪 Venezuela ahora puede tener la prosperidad que merece 🇻🇪❤️— Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2026
ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಪದಚ್ಯುತಿಯ ನಂತರ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ: ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ಘೋಷಣೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಬಂಧಿಸಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಡುರೊ ಅವರಿಗೆ ಕೈಕೋಳ ತೊಡಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವರದಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಡಿಇಎ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ "ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಮತ್ತು "ಶುಭ ರಾತ್ರಿ" ಎಂದು ಮಡುರೊ ಹಾರೈಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮಡುರೊ ಪದಚ್ಯುತಿಯ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಂಗಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ವಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತಾನಿಯಾ ಡಿ'ಅಮೆಲಿಯೊ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಡುರೊ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
2024ರ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಮಡುರೊ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. 2025ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾಡೊ ಅವರನ್ನು ಮಸ್ಕ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರು.
ವೆನಿಜುವೆಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ದೇಶ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತೀವ್ರ ಸಮಾಜವಾದಿ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಮೃದ್ಧ ದೇಶವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಸ್ಕ್ ಬೆಂಬಲ: ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಡುರೊ ಬಗ್ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆದಿದ್ದರು. 2024 ಮತ್ತು 2025ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಸ್ಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಡುರೊ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್, ಜನವರಿ 3ರಂದು ಮಡುರೊ ಬಂಧನದ ನಂತರ ವೆನಿಜುವೆಲಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮ ವೆನಿಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
