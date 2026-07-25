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ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್​ಗೆ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರು!; ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ!

Indian Scientists Name On Asteroid: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಗೋಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಡಲು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​.

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ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್​ಗೆ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 1:38 PM IST

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Indian Scientists Name On Asteroid: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸರಾವ್‌ಪೇಟೆಯ ಮೂಲದ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರಣ್ ಭೀರವರಸು ಅವರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಗೋಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಸ್ಟ್ರನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್ - ಐಎಯು) ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ನಾಮಿನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಮೇನ್​ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್​ ಬೆಲ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ‘1999 ಎಕ್ಸ್’ಏ169’ ಎಂಬ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್​ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ "(20734) ಶ್ರೀರಾಮ ಶರಣ್" ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು.

ಅಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಗೌರವವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜೀವಮಾನದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಡಾರ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳು: ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸರನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಸ್ರೋ) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ರಾಡಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದೊಳಗಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ '1999 XA169' ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ಈಗ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ "(20734) ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸರನ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವಿನ ಮೇನ್​ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್​ ಬೆಲ್ಟ್​ನೊಳಗೆ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಗೋಳ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನದಿಂದ ಶುಕ್ರ ಮಿಷನ್​: ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ -ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ (DFSAR) ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ರಾಡಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಾಡಾರ್ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜರ್ನಲ್ ‘ನೇಚರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬುಧದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆರಳಿನ ಕುಳಿಗಳೊಳಗೆ ನೀರು - ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಹ - ಲೇಖಕರಾಗಿ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶುಕ್ರ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಡಾರ್ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದವರಾದ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಡಾ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶರಣ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಇಂಟರ್ನೆಟ್​ ಇಲ್ಲದೇ 'ಬಿಟ್‌ಚಾಟ್' ಕಾರ್ಯ, ಆ್ಯಪ್​ ರಿಮೂವ್​ಗೆ ಆರ್ಡರ್​, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಡಾರ್ಸೆಗೆ ನೋಟಿಸ್​!

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