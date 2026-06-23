ETV Bharat / technology

ನೀಟ್​ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯ, ಬ್ಯಾನ್​ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಸರ್ಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ ಶುರು

Telegram Comes Back in India:ನೀಟ್ ನಿಷೇಧದ ನಂತರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ ಆಪ್​ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

TELEGRAM BAN TELEGRAM ISSUE TELEGRAM BLOCKED FOR NEET EXAM GOOGLE PLAY STORE AND APPLE STORE
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ (Photo Credit: X/Telegram Messenger)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telegram Comes Back in India: ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧದ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಪ್​ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ರೀ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MeitY) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 22 ರವರೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ.

TELEGRAM BAN TELEGRAM ISSUE TELEGRAM BLOCKED FOR NEET EXAM GOOGLE PLAY STORE AND APPLE STORE
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ ಸರ್ವೀಸ್​ (Photo Credit: Google Play Store)

ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್: ಸಂದೇಶ ಸೇವೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು?: ನೀಟ್ - ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಕಳವಳದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನ ಮೆಸೇಜ್​ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನ್​ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?: ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 69ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತೇಜಸ್ ಕರಿಯಾ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.

ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್-69 ಎ ಅಡಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆದೆ ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು: ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಕ್ರಮ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕರು ಬಳಸುವ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಓದಿ: ಹೊಸ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 900 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೆಟಾ!

TAGGED:

TELEGRAM BAN
TELEGRAM ISSUE
TELEGRAM BLOCKED FOR NEET EXAM
GOOGLE PLAY STORE AND APPLE STORE
TELEGRAM COMES BACK IN INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.