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ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಡೌನ್! ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ 4000+ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್!

Telegram outage India 2026: ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 851, ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 280, ಸಿಂಗಾಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ 4000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

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ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಡೌನ್! ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ 4000+ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ (Image Credit: AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 11:55 AM IST

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Telegram outage India 2026: ಕ್ಲೌಡ್-ಬೇಸ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2026 ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಔಟೇಜ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡೌನ್‌ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಔಟೇಜ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ತೋರಿಸುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಔಟೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:11 ಕ್ಕೆ 851 ಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್​ ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:05 ಕ್ಕೆ ಪೀಕ್: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 280 ಯೂಸರ್ಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:05 ಕ್ಕೆ ಪೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಔಟೇಜ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:06 ಕ್ಕೆ 4,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್‌ರಪ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ.

DOWNDETECTOR OUTAGE REPORTS TELEGRAM UPDATING STUCK ISSUE TELEGRAM DOWN X TREND TELEGRAM SERVICES RESUMING
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಡೌನ್! ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ 4000+ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ (Photo Credit: Down Detector)

ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್: ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ‘ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ಜೆಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹಹಾ..’ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೆಸೇಜಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಪ್ ಅಪ್‌ಡೇಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸರ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಔಟೇಜ್ ಇರಬಹುದು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನನಗಷ್ಟೇನಾ? ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ರಮೇಣ ಪುನರಾರಂಭ: ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮೂಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ರಮೇಣ ಪುನರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ: ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯುವವರೆಗೆ ಔಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಔಟೇಜ್‌ಗೂ ಮೊದಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್‌ರಪ್ಷನ್ಸ್ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 20 ರಂದು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸುಮಾರು 31 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಔಟೇಜ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಣ್ಣ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿತು.

ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು: ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ನಡೆಸುವ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ ಜೂನ್ 16-22 ರಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಟ್ ರೀ-ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಿಂದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಭಾರೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಡಿಸ್‌ರಪ್ಷನ್ ಎದುರಿಸಿತು. ಯೂಸರ್ಸ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಮೀಡಿಯಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಸ್‌ನ ಯೂಸರ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು.

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DOWNDETECTOR OUTAGE REPORTS
TELEGRAM UPDATING STUCK ISSUE
TELEGRAM DOWN X TREND
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TELEGRAM OUTAGE INDIA 2026

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