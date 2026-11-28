ಹಳೆಯ iOS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಐಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಭಾರಿ ಕಾಟ: ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್!
Pavel Durov iPhone Warning: ಹಳೆಯ iOS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಫೋನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಇಒ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 12:51 PM IST
Pavel Durov iPhone Warning: ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನ (Telegram) ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಅವರು ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ iOS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕವೇ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ವಿಶೇಷ ಇನ್-ಆಪ್ ಅಲರ್ಟ್ (In-app alert) ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
🚨 iPhone users are being hacked on a massive scale. If your iOS is even slightly outdated, all your data is at risk. Just opening a website can be enough to get you hacked. We're sending this warning to all our users on older iOS versions: https://t.co/k2BKf5N5ua— Pavel Durov (@durov) November 27, 2026
ಕೇವಲ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆದರೆ ಸಾಕು ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್!:
ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾಗೆ ಕಂಟಕ: ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಳೆಯದಾದ (Slightly outdated) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಹ ಬಳಕೆದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡುರೊವ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಚಾಣಾಕ್ಷ ದಾಳಿ: ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದಲೇ (Simply opening) ಇಡೀ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಯಾವುದು, ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಡುರೊವ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬಂದಿದ್ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಈ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ..
ಆಪಲ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಕಳೆದ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತಾನು ಭದ್ರತಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು (Fixes) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆಪಲ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ನವೆಂಬರ್ 6, 2026 ರಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಟ್ರಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್' (Trust Wallet) ಸಹ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹಳೆಯ iOS ಹೊಂದಿರುವ ಐಫೋನ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಐಫೋನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಫೋನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಎರಡೂ ಇದೇ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ iOS ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
- ಹಂತ 1: ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ Settings ತೆರೆಯಿರಿ.
- ಹಂತ 2: General ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.
- ಹಂತ 3: Software Update ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವರ ಫೋನ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ iOS 27.2.1 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು iPhone XS, XS Max ಮತ್ತು XR ನಂತಹ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಪಲ್ ನವೆಂಬರ್ 9, 2026 ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ iOS 18 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಇಒ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಐಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ತಕ್ಷಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ iOS ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
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