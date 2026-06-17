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ಭಾರತದಲ್ಲಿ​ ಬ್ಲಾಕ್​, ಗೂಗಲ್​ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್​ನಿಂದ ರಿಮೂವ್​: ಮೌನ ಮುರಿದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ ಸಿಇಒ

Pavel Durov On Telegram Block: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಇಒ ಮೌನ ಮುರಿದ್ದಾರೆ.

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ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ ಸಿಇಒ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ (Photo Credit: AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 8:03 AM IST

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Pavel Durov On Telegram Block: ನೀಟ್-ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 22 ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಕ್ರಮವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದ 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವು ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್​ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್​ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನ ಖ್ಯಾತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ನಿಷೇಧವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಳಗಿನವರಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನ 150 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಳೆಯ ಟೈಮ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು 'ಎಡಿಟೆಡ್​' ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್​ ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೋರಿಕೆಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ವಂಚಕರು ಬೇರೆ ಆಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. -ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್, ಸಿಇಒ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್

ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು?: ಈ ನಿಷೇಧವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿದರು.

NTA ಹೇಳುವುದೇನು?: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನಿದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (NTA) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.- ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್, ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ, ಎನ್‌ಟಿಎ.

ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶಗಳ ಪ್ರಸರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ಗೂಗಲ್​ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್​ನಿಂದ ಆ್ಯಪ್​ ರಿಮೂವ್: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ (ಜೂನ್ 16, 2026) ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದು, ಜೂನ್ 22, 2026 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೂನ್ 21 ರಂದು ನಡೆಯುವ NEET-UG 2026 ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಸಮಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (NTA)ಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್​ ಬ್ಲಾಕ್:​ NEET ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

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