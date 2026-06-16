ETV Bharat / technology

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಪ್​ ಬ್ಲಾಕ್:​ NEET ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

Telegram Blocked In India: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

TELEGRAM BLOCKED NEET EXAM CENTRAL GOVERNMENT TELEGRAM BAN
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್​ ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telegram Blocked In India: ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 22ರ ವರೆಗೆ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್​ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್​ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 22ರವರೆಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (NTA) ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.

ವಂಚನೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್‌ಗಳು ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ ಹರಡಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು NTA ಹೇಳಿತ್ತು. NTA ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ (I4C) ಹಲವಾರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, ಗ್ರೂಪ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರವೇ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಟಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು "ಮರು-ಪರೀಕ್ಷೆ" ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ನಕಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸದರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೂಲ ಟೈಮ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದ ನಂತರ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ "ಪುರಾವೆ" ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಟಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಬಂಧವು ನಿಜವಾದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು NTA ಒದಗಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

NTA ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್: ಜೂನ್ 21ರಂದು NEET UG 2026ರ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ NTA, NEET UG ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು.ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್​ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ: NEET UG 2026: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು NTA ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್​, ದೂರು ನೀಡಲು ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: NEET UG 2026: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು NTA ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್​, ದೂರು ನೀಡಲು ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭ

TAGGED:

TELEGRAM BLOCKED
NEET EXAM
CENTRAL GOVERNMENT
TELEGRAM BAN
TELEGRAM BLOCKED IN INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.