ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ! 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಂದಾದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆ
Internet Subscribers: ಟ್ರಾಯ್ನ ಹೊಸ ವರದಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 8:54 AM IST
Internet Subscribers: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ವರದಿ, ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1002.85 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 1017.81 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೈಯನ್ನೂ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 973.39 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಂದಾದಾರರು 995.63 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜನರು ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾರೋಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 22.18 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಜನರು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶದ ಟೆಲಿ-ಡೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಟೆಲಿ-ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 100 ಜನರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಟೆಲಿ-ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಗ 86.65% ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಹ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೆಲಿ-ಡೆನ್ಸಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ದೂರವಾಣಿ ಚಂದಾದಾರರು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?: ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರಾಯ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದೂರವಾಣಿ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,228.94 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗದ ಡೇಟಾದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರು ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ವರದಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ARPU. ARPU ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹190.99ಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ARPUನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4G ಮತ್ತು 5G ಸೇವೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಹರಡುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡೇಟಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹99,828 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (AGR) ₹82,348 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡೇಟಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
AGRನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದರೆ ನಿರ್ವಾಹಕರ ನಿಜವಾದ ಗಳಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು ವೇಗವಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲ: ಈ ಟ್ರಾಯ್ ವರದಿಯು ಭಾರತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ 5G ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ.
